РФ намагається відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії – Подоляк

У Кремлі навмисно ведуть розмови про "готовність переговорів з Україною". Цим вони прикривають свої справжні наміри.

Путін хоче відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії/ Офіс президента України, скрін

Заявами про нібито "готовність вести переговори" з Україною країна-агресорка РФ лише намагається замаскувати проведення мобілізації та стягування більшої кількості окупантів на фронт.

Крім цього, постійно натякаючи на переговори, у Кремлі тішать себе марною надією, що це може зменшити надання військової допомоги Україні західними партнерами. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Він наголосив, що такими заявами Росія, очевидно, намагається відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії.

"Очевидно, що "переговорні ініціативи" Рф – спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії. По-перше, Рф маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По-друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків/ракет. Ніколи не слухайте Росію", – написав Подоляк.

скрін

Раніше Подоляк заявив, що РФ навмисно постійно поширює інформацію про можливий "новий великий наступ в Україні". Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається залякати Київ та іноземних партнерів і змусити їх піти на поступки Росії. Глава Кремля хоче змусити Європу переконувати Україну віддати частину територій в обмін на мир.

Правозахисник Марк Фейгін вважає, що російський диктатор Володимир Путін до кінця року хоче завершити війну в Україні і взяти паузу на кілька років. Зараз росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей і закріпитися там, зазначає Фейгін.

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