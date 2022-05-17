Військовий експерт назвав два фактори, які наближають перемогу України у війні/ Reuters, ВПС ЗСУ

Поки що рано називати якісь терміни, коли українські військові зможуть витіснити російських окупантів з території України. Проте є два фактори, від яких залежить, як швидко наближатиметься ця дата. Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв’ю "Обозревателю".

"Вважаю, що все залежатиме від того, наскільки успішно проходитиме призовна кампанія в Росії – а я думаю, що не дуже успішно, – і якими темпами нам у війська, на передову надходитиме озброєння. Це основні фактори, від яких залежатиме ця дата", – каже Сунгуровський.

За його словами, далі все залежатиме від планів і дій української армії. Також може бути низка обставин, які додаватимуть невизначеності ситуації.

"Далі все залежатиме від планів Генерального штабу, як вони спланують дії, за якими напрямками перекидатимуть сили і таке інше. Є дуже багато факторів, що додають невизначеності", – каже директор військових програм Центру Разумкова.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна зможе активно контратакувати російських окупантів, коли в нашу державу надійде достатня кількість важкого озброєння, яке надають міжнародні партнери. За попередніми оцінками, достатньо зброї може надійти в середині літа.

Також раніше повідомлялося, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні. Таку думку висловив російський політик та громадський діяч Геннадій Гудков.

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