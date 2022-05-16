Коли буде достатньо зброї: ЗСУ підуть в активний контрнаступ в середині літа – Арестович

Арестович пояснив, коли в Україну надійде достатньо зброї для контрнаступу/ Офіс президента, Reuters

Україна зможе активно контратакувати російських окупантів, коли в нашу державу надійде достатня кількість важкого озброєння, яке надають міжнародні партнери.

За попередніми оцінками, достатньо зброї може надійти в середині літа. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін live".

Він зазначив, що Україна отримуватиме зброю не тільки від Сполучених Штатів Америки за програмою ленд-лізу, а й від інших держав. За його словами, ленд-ліз є лише одним із джерел.

"Ось німці вкотре заявили, що українські військові вже проходять навчання на їхніх гаубицях Panzerhaubitze 2000. Дуже хороша зброя, якісна. Вже проходять, значить, скоро поїдуть. Американці нарахували, що з 90 гаубиць 89 вже тут і стріляють там по повній. Потроху рухається ця історія", – зазначає радник голови ОП.

За його словами, серйозну кількість зброї вдасться накопичити не раніше липня цього року.

"Перша серйозна зброя, думаю, приїде не раніше липня. Точніше, у серйозних кількостях. Треба правильно розуміти. Йти вона буде і раніше, але ось... Не раніше липня", – каже Арестович.

Нагадаємо, українські артилеристи розбили вщент техніку російських окупантів, яка рухалася українськими полями. Влучними ударами її знищили артилеристи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Раніше американські аналітики зазначали, що російські війська можуть кинути більше сил на захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині, при цьому вони можуть відмовитися від ідеї досягти адміністративних кордонів Донецької області.

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