"Вже не мачо, а кульгава качка": Гудков розповів, коли усунуть Путіна

Російський політик назвав умову усунення диктатора в РФ/ Reuters

Оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

Таку думку висловив російський політик та громадський діяч Геннадій Гудков, пише сайт "Сьогодні". Він нагадав, що навіть президент РФ Джо Байден звертав увагу на неприпустимість подальшого перебування при владі в РФ Путіна.

"Військові поразки, Путін Акелла, який промахнувся, Путін вже не мачо, а вже кульгаюча на всі лапи качка. Ось тоді вже еліти замислюються над тим, щоб прибрати його, усунути. І тоді буде кінець путінізму", – зазначив Гудков.

Якщо ж російський президент і справді важко хворий, еліти можуть просто припинити боятися його, і тоді варто очікувати, що оточення Путіна підготує для нього "сюрпризи", каже політик.

Проте Гудков висловив невпевненість у тому, що російський диктатор справді хворий на щось, що матиме летальний ефект.

"Люди хворіють в цьому віці по-різному. Але це не заважає їм десятиліттями продовжувати життя", – каже він.

Проте якщо ж Путін не має смертельної хвороби, то – судячи з усього, що він робить і каже – "найгірше у нього з головою", зазначив Гудков.

Раніше в американському Інституті вивчення війни зазначали, що Путін, ймовірно, планує анексувати окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Так зване "включення" цих українських територій до складу РФ, згідно з логікою Кремля, означатиме поширення на них доктрини про ядерну зброю, яку Москва пригрозить застосувати для того, щоб не допустити їх звільнення військами України.

Нагадаємо, за словами журналіста Віталія Портникова, у Росії і Заходу різні погляди на застосування тактичної ядерної зброї під час війни. Керівництво РФ може "дати добро" своєму війську на її застосування для того, щоб зламати опір. Проте на Заході застосування будь-якої ядерної зброї вважають злочинним.

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