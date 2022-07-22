Контрнаступ ЗСУ очікується у серпні, найближчими тижнями може статися перелом - Forbes

Майбутнє війни може залежати від подій, які відбудуться в липні-серпні / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Найближчими тижнями на війні Росії проти України може статися перелом. До цього часу ЗСУ потрібно буде отримати всю заплановану військову техніку і організувати злагодження сил. Майбутнє військових дій залежатиме від розвитку подій на фронті у липні-серпні. На Херсонщині перебуває близько 15 тис.військових, їх забезпечення тримається на двох мостах – Антонівський та Антонівський Залізничний – і на дамбі Каховської ГЕС. Ймовірно, командування українських військ зосередиться на вогневому впливі на естакади.

У матеріалі Forbes йдеться про те, що Збройні сили України готуються до контрнаступальної операції, яка може відбутися вже у серпні. Силам оборони до цього моменту потрібно буде отримати всю заплановану військову техніку і провести злагодження військ.

читайте такожЯкщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або зламається оборона РФ, або почнеться контрнаступ – ЖдановВказується, що перелом на війні може статися найближчими тижнями. Майбутнє війни залежатиме від того, що станеться у липні-серпні.

Сили оборони України після відступу з Лисичанська, мають широкі фланги і відкритий тил, у той час, коли у військ Росії безліч вразливих місць.

Зокрема, на правому березі Дніпра, на Херсонщині, розташовуються близько 15 000 російських окупаційних військ. Забезпечення ворожих сил тримається на двох мостах, Антонівському та Антонівському залізничному, а також дамбі Каховської ГЕС.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ завдали другого удару по Антонівському мосту

Руйнування переправ через Дніпро може значно ускладнити подальше просування українських військ на правий берег. Тому, ймовірно, командування ЗСУ ухвалить рішення вибрати тактику вогневого впливу на мости.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що ЗСУ готуються до наступного етапу наступальних дій. За словами представника ГУР Вадима Скибицького, очікується переломний момент. Все залежатиме від того, наскільки українській армії вдасться зупинити наступальний темп військ РФ, і від військової допомоги країн Заходу.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що президент Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі окуповані території України. За словами Данілова, терміни, способи і черговість реалізації цілей визначать військові.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вибухнув заявою про те, що Москва, мовляв, має намір розширити географію своєї війни проти України. За його словами, російські війська, мовляв, збираються "демілітаризувати" південь України, у тому числі, Запорізьку та Херсонську області. Також Лавров підкреслив, що окупанти нібито готові піти ще далі, якщо Захід допомагатиме Києву далекобійною артилерією.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що за місяць-півтора війська Росії втратять наступальний потенціал на сході України. Він підкреслив, що на інших напрямках окупанти вже припинили наступ, але продовжують стріляти.

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