УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Контрнаступ ЗСУ очікується у серпні, найближчими тижнями може статися перелом - Forbes

22 липня 2022, 10:57

У Херсонській області, на правому березі Дніпра, базується близько 15 тисяч військових РФ, їх забезпечення тримається на двох мостах та дамбі Каховської ГЕС.

ЗСУ війська РФ
Майбутнє війни може залежати від подій, які відбудуться в липні-серпні / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Найближчими тижнями на війні Росії проти України може статися перелом. До цього часу ЗСУ потрібно буде отримати всю заплановану військову техніку і організувати злагодження сил. Майбутнє військових дій залежатиме від розвитку подій на фронті у липні-серпні. На Херсонщині перебуває близько 15 тис.військових, їх забезпечення тримається на двох мостах – Антонівський та Антонівський Залізничний – і на дамбі Каховської ГЕС. Ймовірно, командування українських військ зосередиться на вогневому впливі на естакади.

У матеріалі Forbes йдеться про те, що Збройні сили України готуються до контрнаступальної операції, яка може відбутися вже у серпні. Силам оборони до цього моменту потрібно буде отримати всю заплановану військову техніку і провести злагодження військ.

читайте такожЯкщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або зламається оборона РФ, або почнеться контрнаступ – ЖдановВказується, що перелом на війні може статися найближчими тижнями. Майбутнє війни залежатиме від того, що станеться у липні-серпні.

Сили оборони України після відступу з Лисичанська, мають широкі фланги і відкритий тил, у той час, коли у військ Росії безліч вразливих місць.

Зокрема, на правому березі Дніпра, на Херсонщині, розташовуються близько 15 000 російських окупаційних військ. Забезпечення ворожих сил тримається на двох мостах, Антонівському та Антонівському залізничному, а також дамбі Каховської ГЕС.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ завдали другого удару по Антонівському мосту

Руйнування переправ через Дніпро може значно ускладнити подальше просування українських військ на правий берег. Тому, ймовірно, командування ЗСУ ухвалить рішення вибрати тактику вогневого впливу на мости.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що ЗСУ готуються до наступного етапу наступальних дій. За словами представника ГУР Вадима Скибицького, очікується переломний момент. Все залежатиме від того, наскільки українській армії вдасться зупинити наступальний темп військ РФ, і від військової допомоги країн Заходу.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що президент Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі окуповані території України. За словами Данілова, терміни, способи і черговість реалізації цілей визначать військові.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вибухнув заявою про те, що Москва, мовляв, має намір розширити географію своєї війни проти України. За його словами, російські війська, мовляв, збираються "демілітаризувати" південь України, у тому числі, Запорізьку та Херсонську області. Також Лавров підкреслив, що окупанти нібито готові піти ще далі, якщо Захід допомагатиме Києву далекобійною артилерією.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що за місяць-півтора війська Росії втратять наступальний потенціал на сході України. Він підкреслив, що на інших напрямках окупанти вже припинили наступ, але продовжують стріляти.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:37

"Це мракобісся": Серебрякова, який критикує Росію, порівняли з Лободою

12:26

В Україні ліквідували танкіста з "таємної" військової бази РФ в Абхазії

12:19

HIMARS розтрощили російський командний пункт на Луганщині: близько 100 окупантів загиблі чи пораненіВідео

11:58

"Пекельна ніч": під Мелітополем завдали удару по захопленому РФ аеродромуВідео

11:55

"Все життя змінилося за одну хвилину": Еллерт врятував Мішину з сином на початку війни

Реклама
11:46

Україну атакують найсильніші грози і дощі з градом: синоптики попередили про небезпекуВідео

11:41

Путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка

11:32

Москва офіційно взяла на себе відповідальність за теракт в порту ОдесиВідео

11:25

"Вже кілька днів не викисають": Волочкова і Джигурда роздяглися до трусів, розсмішивши Івлєєву

11:10

Влад Яма розповів, навіщо Писанка приховувала хворобуВідео

10:58

ЗСУ отримають десятки HIMARS і MLRS: Єрмак розкрив деталі домовленостей з СШАВідео

10:55

З днем народження, мамо - зворушливі привітання і душевні картинки найріднішій людині

10:30

"Кістки збирали": ударним дроном знищено ворожий Т-72 та 15 окупантівВідео

10:29

"Другого Джонсона не буде": дипломат розповів, чого чекати від нового прем'єр-міністра ВеликобританіїВідео

09:59

Окупанти закопують своїх поранених живцем: волонтер розповіла моторошну історію очевидцяВідео

09:59

"А куди діватися?": Кіркоров заговорив про втечу з Росії

09:38

"Злив" України через Мінськ-3: ексміністр оцінив найгірший сценарій завершення війниВідео

09:23

Путін розчарував Горбачова: Венедиктов розповів про реакцію колишнього президента СРСР на війнуВідео

09:12

Африканська спека або тропічні зливи: якою погодою порадує серпеньВідео

08:59

Гуркіт і клуби диму: під Мелітополем підірвали залізницюВідео

Реклама
08:34

"Ми можемо зазнати поразки": Гіркін заговорив про вторгнення України в РосіюВідео

08:31

Часткова перемога України, або Чому Путін погодився на зернову угодуПогляд

08:30

Під Харковом бійці ЗСУ знищили БТГ "елітної" дивізії РФВідео

08:30

Як підготувати будинок до зими: ТОП-10 важливих порад для тепла і комфортуВідео

08:00

54 "двохсотих" та знищені склади боєприпасів: авіація ЗСУ викурює окупантів з півдня УкраїниВідео

07:21

ЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині, інформація надходитиме із затримкою - ISWВідео

06:11

Російський наступ на Донбасі остаточно захлинувсяПогляд

06:00

Якщо війна затягнеться, офіційний курс долару буде по 40 — економіст Олег Пендзін

06:00

День ангела Ольги 2022: привітання, листівки і картинки для рідних і коханих

05:20

Найсмачніший грибний паштет з хрусткими грінками: швидкий рецептВідео

03:33

Як прати речі, аби вони приємно пахли та чим освіжити одяг: секрети господиням

02:42

Китай не допоможе Путіну, він знайшов вигоду у війні - дипломатВідео

02:10

Серпень почнеться з "пекельної" спеки: коли та де вріже справжнє пеклоВідео

01:40

Гороскоп Таро на серпень 2022: Козерогам - прибуток, Водоліям - поворот долі, Рибам - переїздВідео

01:07

Гороскоп Таро на тиждень 25-31 липня: Овнам - вороги, Левам - уроки долі, Козерогам - грошове везінняВідео

00:51

Прикмети на 24 липня: які 3 речі не можна робити в день Ольги, щоб не втратити достаткуВідео

23 липня, субота
23:56

Стрибок курсу долара: скільки наразі коштують бензин, дизель та автогазВідео

23:27

Влад Яма втік у перший день війни до США, а батьків кинув під обстріламиВідео

23:07

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

22:49

Жданов назвав найбільшу загрозу "зернової угоди" з РФ для УкраїниВідео

Реклама
22:44

"Так багато, як зможемо". у США розповіли, скільки ще HIMARS отримає УкраїнаВідео

22:10

"Тирана ліквідували": Огризко спрогнозував, коли Путіна усунуть від владиВідео

22:09

"Путін, щоб ти...": Вєрка Сердючка розриває соцмережі новою кричалкоюВідео

21:41

Пожежа спалахнула моментально: з'явилися подробиці ракетного удару по Одеському порту і перші фотоВідео

21:21

Олена Зеленська зачарувала стильним вбранням на саміті в Києві: як виглядає перша леді УкраїниВідео

21:10

Під завалами люди: росіяни гатили ракетами по будинку в Миколаєві, постраждала дівчинкаВідео

21:06

Україну накриє градом і налетить ураган: синоптик назвала датуВідео

20:23

Знищено багато ворожої техніки: у Горлівці пролунав потужний вибухВідео

20:20

ЗСУ потужним ударом "денацифікували" загін Сахалінського ОМОНу: відразу 12 убитихВідео

20:04

Трас налякала Путіна: чим більше ракет запускатимете, тим більше допомагатимемо Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти