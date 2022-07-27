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Армія України готується до переходу в контрнаступ у Миколаївській області - Кім

27 липня 2022, 13:50

Війська РФ з метою стримування сил оборони України завдають ударів по цивільних об'єктах, сказав Віталій Кім.

Кім ВСУ
Удар по Антонівському мосту підтверджує готовність ЗСУ переходити до масштабної атаки - Кім / Колаж Посольство США в Україні, Instagram Віталій Кім

Збройні сили України проводять підготовку до контрнаступу у Миколаївської області. Наносяться удари по окупаційних підрозділах військ Росії, про що свідчить ситуація з Антонівським мостом у Херсоні. Російські загарбники обстрілюють Миколаїв з метою стримування української армії. Про це заявив керівник обласної Військової адміністрації регіону Віталій Кім.

Під час свого брифінгу у середу, 27 липня, він розповів про те, що ситуація в області під контролем. Армія продовжує ефективно працювати по противнику.

читайте такожЯ вірю, що до кінця року гостра фаза війни завершиться - Віталій Кім"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу і досить ефективно проводять вогневе ураження. Це все ми бачимо по попаданнях по Антонівському мосту", - сказав Кім.

За його словами, за минулі 24 години окупанти завдали 21 ракетний удар і 28 ударів з артилерійських знарядь по Миколаївщині. Постраждали 2 людини.

Також глава Миколаївської ОВВА додав, що російські снаряди потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури. Частину електропостачання знищено, але до кінця дня світло повинні відновити.

Віталій Кім підкреслив, що в регіон повернувся генерал-майор Дмитро Марченко. Військовий куруватиме роботу партизан.

Дивіться відео Главред - Кім заявив, що росіяни бояться контрнаступу ВСУ на Миколаєві

ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту

Сили оборони України ввечері 26 липя вдарили артилерією по Антонівському мосту у окупованому Херсоні. Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначила, що українські війська спрацювали філігранно та ювелірно.

Також вона акцентувала увагу на тому, що ЗСУ на Херсонщині контролюють стратегічно важливі транспортні шляхи. Тому війська РФ не можуть вирішити проблему забезпечення своїх сил.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що Антонівський міст пошкоджено. Окупанти до естакади нікого не підпускають, тому оцінити масштаби пошкоджень складно. Втім, за його словами, вже зрозуміло, що на відновлення мосту піде багато часу.

Інші новини:

ЗСУ Миколаївська область Віталій Кім війна Росії та України
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