На Південному фронті - перелом, ЗСУ йдуть у контрнаступ: депутат назвав терміни звільнення Херсонщини

Херсонська область буде звільнена до вересня / Фото УНІАН

Настав переломний момент на південному фронті на користь українських захисників. Збройні Сили України відкрито переходять у контрнаступ у Херсонській області. Депутат Херсонської обласної ради і радник голови ОВА Сергій Хлань вважає, що до вересня Херсонська область, найімовірніше, буде звільнена від окупантів.

За його словами, українські військові виконали стратегічні завдання, які були підготовкою до повноцінного контрнаступу в Херсонській області з метою її звільнення.

"Стратегічні кроки, зроблені по Антонівському і Дар'ївському мостах, по знищенню боєприпасів, командних пунктів, техніки в тилу ворога і по лінії зіткнення – це результати підготовчої роботи. Тепер питання в потужніших і точніших артилерійських ударах по лінії фронту і в зачистці орків на зайнятих ними позиціях", - сказав Хлань в ефірі ЕспресоTV.

Депутат додав, що російські окупанти зрозуміли, що переломний момент на користь ЗСУ вже настав, тому поспіхом готуються до так званого "референдуму", організовуючи "виборчкоми" на місцях.

"Напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що саме ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати", - зазначив радник голови ОВА.

Звільнення Херсонської області

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення захопленого військами РФ Херсона може призвести до переломного моменту у війні. Тоді або впаде вся оборона окупантів, або почнеться контрнаступ ЗСУ. Росіяни вже розриваються між Донбасом і Херсоном, оскільки у них немає додаткових резервів. На Херсонщині для української армії складаються оптимальні умови. Може з'явитися можливість відрізати правобережне угруповання ворога і поступово його витісняти.

Заступник голови Херсонської обласної ради Ігор Соболевський заявив, що звільнення Херсонської області з-під російської окупації може статися вже в серпні цього року.

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