Військовим можуть підвищити зарплату до 200 тис. грн: Зеленський провів важливе засідання

Українські військові, які воюють на "нулі" два роки, будуть отримувати зарплату у два рази більшу.

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Військовим можуть підняти зарплату в два рази / Колаж: Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Офіс президента

Українським військовим можуть підняти зарплату до 200 тисяч гривень на місяць. Йдеться про тих захисників, які знаходяться на "нулі". Це питання обговорювали на закритій зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу", повідомляє ТСН.ua з посиланням на одного з учасників зустрічі.

Нардеп від "Слуги народу" та заступник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін заявив, що таке грошове забезпечення можуть почати отримувати ті військові, які захищають країну вже два роки.

Зазначається, що на зустрічі також обговорювалося питання про спроби РФ дестабілізувати парламент.

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"На зустрічі не було нічого дивного. Але президент звернувся до всіх, щоб ми всі трималися разом. Тому що росіяни активно думають над тим, щоб дестабілізувати парламент і зробити так, щоб вже умовно з травня цілі фракції не виходили на роботу. Це буде частиною великої інформаційної кампанії проти нього, що нібито він вже нелегітимний", — говорить джерело ТСН.

Він також додав, що в ЗСУ проходить аудит, в ході якого було виявлено тисячі військових, що жодного разу не були в зоні бойових дій.

Мобілізація в Україні

Раніше Главред повідомляв, що в Раді розглядають варіант "платного" бронювання від мобілізації для фізичних осіб-підприємців. Відповідний щомісячний платіж пропонується зробити не нижче 40 тисяч гривень.

Жінки, у яких є медичне або фармацевтичну освіту, були зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогодні фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

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