Військові РФ масово відмовляються воювати проти України - Генштаб

Для заповнення втрат особового складу російське керівництво агітує цивільне населення до вступу до лав Збройних сил в Криму і в ОРДЛО.
Російські військові масово відмовляються воювати в Україні. Морально-психологічний стан особового складу і рівень мотивації росіян залишаються на дуже низькому рівні.
Як повідомили 3 квітня в Генеральному штабі ЗСУ, командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовилися від участі в бойових діях.
Особовий склад двох батальйонно-тактичних груп четвертої військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу також відмовився брати участь у бойових діях на території України.
Заплановано їхнє повернення в пункти постійної дислокації.
Для заповнення втрат особового складу російське керівництво агітує цивільне населення до вступу до лав Збройних сил.
"Такі заходи проводяться як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим", - йдеться у повідомленні Генштабу.
читайте такожРФ успадковує нацистів: Путін і Шойгу готуються відправити на війну в Україну неповнолітніхЯк повідомляв Главред, 2 квітня журналіст інформагентства УНІАН Роман Цимбалюк повідомив, що близько 600 бійців з понад 20 військових частин РФ відмовилися воювати у війні Росії проти України. Вони не збираються брати участь у бойових діях навіть в умовах загрози кримінальної відповідальності. Таких військових вже понад 2200 осіб.
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