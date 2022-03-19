Кадирівці втекли з України до Чечні ще 13 березня - СБУ

Кадирівці в лісі / Радіо Свобода

З початку російської військової агресії солдати, які підпорядковані чеченському диктатору Рамзану Кадирову, вже втратили сотні бійців і ще 13 березня повернулися в Грозний. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на контррозвідку СБУ.

13 березня російські телеграм-канали розтиражували відео з військової наради, що нібито пройшла в Україні за участю Рамзана Кадирова. Саме відео було записано в підвальному приміщенні. При цьому стверджувалося, що запис зроблено в декількох кілометрах від Києва.

При цьому сам Кадиров в Україні не перебував, а 13 березня – саме той день, коли угруповання "кадировців" вивели з Київської області в Білорусь і далі в Чечню.

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Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відомості про ватажків кадирівських бандформувань на території України.

"Розуміючи неминучість покарання за військові злочини, які були скоєні на території України, все більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв'язок з військовою розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію", - розповіли українські розвідники.