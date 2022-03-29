Окупанти масово відмовляються воювати, у РФ проблеми з ротацією батальйонів, - Генштаб

Російські військові у Маріуполі / Reuters

Російські військові відмовляються брати участь у війні проти України. Разом з цим, окупант не може посилити або ж замінити існуючі батальйони.

Як повідомляє пресслужба Генштабу, у ворога є проблеми з ротаціями.

"Є проблема посилення і ротації існуючого російського угруповання ворога. Таким чином, тільки в Тихоокеанському флоті ЗСУ РФ, рекрутингові підрозділи, через відмову особового складу брати участь у так званій "спецоперації", не мають можливості скласти навіть одну батальйонно-тактичну групу", - зазначили в Генштабі.

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