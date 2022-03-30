Біжать з поля бою цілими ротами: солдати РФ масово відмовляються воювати в Україні

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Кілька днів тому майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти і мінометна батарея), сформовані зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ (в/ч 66431, м. Цхінвал, Південна) Осетія і задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у військовій агресії проти України.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, відмовників організовано перемістили у військовий полігон "Кузьминський" (Ростовська обл.), де з ними провів бесіду заступник командувача 58 армією з військово-політичної роботи. Однак його заклики до продовження виконання поставлених завдань успіху не мали.

Також від участі в бойових діях на території України відмовилося більше половини особового складу однієї з рот 18 мотострілецької дивізії (Калінінградської області) 11 армійського корпусу берегових військ Західного військового округу ЗС РФ, передові позиції районі м. Ізюм Харківської області України.

Керівництво Росії намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, які відмовляються воювати проти України, але в разі масових відмов змушене обмежуватися дисциплінарними стягненнями. Причиною є страх перед можливим розголосом реальних настроїв у військах і бунтів у військових частинах.

Для показового публічного покарання було прийнято рішення притягнути до кримінальної відповідальності 12 бійців краснодарської роти ОМОН "Пластун" Росгвардії, які відмовилися їхати в Україну. Рота складається здебільшого з українців (кубанських козаків), що вказує також на можливий етнічний принцип при виборі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Краснодарі 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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