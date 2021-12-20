Воду будемо купувати: до 2050 року в Україні повністю зникне питна вода

Питна вода / pixabay

Україна до 2050 року може бути змушена почати імпортувати питну воду.

Такий невтішний прогноз на своїй сторінці в Facebook озвучив голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.

Вже сьогодні в 9 випадках з 10 водопровідна вода, якою ми користуємося, містить шкідливі домішки.

Що сталося з питною водою в Україні

За даними Українського водного товариства, до 90% парканів з водопроводу виявляють перевищені показники солей, заліза, марганцю, хлору та інших речовин.

Костянтин Яловий каже, що в недавньому дослідженні на цю тему зібрано кілька важливих фактів про якість води в Україні.

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"Ключовою проблемою є критичний стан мереж, в яких спочатку не достатньо очищена рідина додатково забруднюється", - говорить він.

Проблемою є й те, що українські гігієнічні вимоги до питної води перевіряють її на 86 забруднюючих речовин. У країнах же Європейського Союзу контролюють вміст не менше 100 речовин.

Відповідно відрізняється і вартість послуги: так, у Києві 1 кубометр холодної води коштує 13 гривень, а в ЄС - 3,5 євро (близько 108,5 гривень).

Німеччина щорічно направляє на технічне переоснащення водопроводу і каналізації по 7 млрд євро. В Україні валовий дохід водоканалів становить лише 1 млрд євро на рік.

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"У держбюджеті на 2022 рік на програму "Питна вода в Україні" закладено 1 млрд гривень. В цілому вона обійдеться державі більш ніж в 28 мільярдів", - говорить експерт.

Що потрібно Україні, щоб мати якісну питну воду

"У підсумку, щоб мати питну воду нормальної якості, Україна повинна інвестувати значні кошти в модернізацію системи водопостачання та інші пов'язані речі. Причому треба робити це вже сьогодні, адже в XXI столітті цінність цього ресурсу в світі буде тільки зростати", - додає він.

Якість водопровідної води в Україні

За даними WaterNet, найкраща якість водопровідної води в Україні у Волинській області, де використовують переважно підземні джерела.

У той же час місцевою проблемою є її висока жорсткість.

Найгірша вода з крана у жителів Дніпропетровської області - в ній в рази перебільшено вміст марганцю, спостерігається велика кількість органічних забруднювачів, підвищена каламутність і окислюваність.

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