Тарифи на воду зростуть: українців попередили про подорожчання

/ УНІАН

В Україні в 2022 році очікується підвищення тарифів на холодну воду. За прогнозами експертів, варто очікувати істотного подорожчання.

При цьому зростання тарифів на воду очікується не тільки в 2022, але і в наступні роки. Такі висновки містяться у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економіки.

Зростання тарифів на водопостачання: до чого готуватися

На наступний рік прогнозується значне підвищення вартості води. Так, фахівці підрахували, що ціна води може зрости на 16%. Також слід очікувати подорожчання водопостачання і на наступні роки:

у 2023 році ціна на гарячу воду зросте на 10%.

у 2024 році – на 7,5%.

Що кажуть у Кабміні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №586, слід очікувати, що вартість води може піднятися на 11% (можлива похибка +/- 3%). У той же час, ціна може змінюватися від постачальника, який має право індивідуально встановлювати ціну.

У вересні 2021 року представники Кабінету Міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали Меморандум, що передбачає, що вартість гарячої води не повинна зрости, принаймні, до закінчення опалювального сезону-2022.

Реклама

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд надав органам місцевого самоврядування 30 млрд грн, яких, на його переконання, цілком достатньо для того, щоб місцева влада не піднімала ціну на гарячу воду.

Тарифи на водопостачання: що потрібно знати

Тарифи для всіх водоканалів, а також інших підприємств, що займаються водопостачанням і водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Додамо, що ціна може бути різною в залежності від регіону або постачальника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується нове зростання комунальних тарифів. Вже в 2022 році ціни на послуги ЖКГ істотно збільшаться.

Газ до грудня 2022-го подорожчає на 20%, йдеться в опублікованому консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

читайте такожНовий тариф Нафтогазу: українцям пояснили різку зміну ціни на газ

Читайте ще: