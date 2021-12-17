УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Тарифи на воду зростуть: українців попередили про подорожчання

17 грудня 2021, 18:42

Зростання тарифів на воду очікується не тільки в 2022, але і в наступні роки.

вода
/ УНІАН

В Україні в 2022 році очікується підвищення тарифів на холодну воду. За прогнозами експертів, варто очікувати істотного подорожчання.

При цьому зростання тарифів на воду очікується не тільки в 2022, але і в наступні роки. Такі висновки містяться у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економіки.

Зростання тарифів на водопостачання: до чого готуватися

На наступний рік прогнозується значне підвищення вартості води. Так, фахівці підрахували, що ціна води може зрости на 16%. Також слід очікувати подорожчання водопостачання і на наступні роки:

  • у 2023 році ціна на гарячу воду зросте на 10%.
  • у 2024 році – на 7,5%.

Що кажуть у Кабміні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №586, слід очікувати, що вартість води може піднятися на 11% (можлива похибка +/- 3%). У той же час, ціна може змінюватися від постачальника, який має право індивідуально встановлювати ціну.

У вересні 2021 року представники Кабінету Міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали Меморандум, що передбачає, що вартість гарячої води не повинна зрости, принаймні, до закінчення опалювального сезону-2022.

Реклама

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд надав органам місцевого самоврядування 30 млрд грн, яких, на його переконання, цілком достатньо для того, щоб місцева влада не піднімала ціну на гарячу воду.

Тарифи на водопостачання: що потрібно знати

Тарифи для всіх водоканалів, а також інших підприємств, що займаються водопостачанням і водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Додамо, що ціна може бути різною в залежності від регіону або постачальника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується нове зростання комунальних тарифів. Вже в 2022 році ціни на послуги ЖКГ істотно збільшаться.

Газ до грудня 2022-го подорожчає на 20%, йдеться в опублікованому консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

читайте такожНовий тариф Нафтогазу: українцям пояснили різку зміну ціни на газ

Читайте ще:

viber
комунальні тарифи водоснабжение підвищення тарифів тарифи на воду
Зараз ви переглядаєте новину «Тарифи на воду зростуть: українців попередили про подорожчання». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік ТиграЯк прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра Гороскоп на сьогодні 16 грудня 2021: Левам – втрати, Терезам – підступи недругів, Скорпіонам - заздрісникиГороскоп на сьогодні 16 грудня 2021: Левам – втрати, Терезам – підступи недругів, Скорпіонам - заздрісники Що потрібно зробити перед виходом з дому, щоб залучити удачу і багатствоЩо потрібно зробити перед виходом з дому, щоб залучити удачу і багатство Гороскоп на 2022 рік для Тільця: неймовірний успіх в кар'єрі та особистому життіГороскоп на 2022 рік для Тільця: неймовірний успіх в кар'єрі та особистому житті Топ-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 роціТоп-3 щасливчика: астролог назвав знаки, яким пощастить у коханні в 2022 році
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
18:56

Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

18:42

Тарифи на воду зростуть: українців попередили про подорожчанняВідео

18:35

У Хмельницькому мати хотіла продати свою 15-річну доньку в бордель

18:28

Україна - не союзник і не партнер Росії: у Путіна оголосили про розрив відносин з Києвом

17:54

У Харкові батько розбещував 10-річну доньку і знімав дитячу порнографію

Реклама
17:54

Ультиматум РФ: НАТО вимагає зняти напруженість стосовно України до початку переговорівФотоВідео

17:49

У Шольца не хочуть пов'язувати СП-2 з російською агресієюВідео

17:38

"Велике будівництво": раритетні вантажівки вагою 500 тонн випробували нову об’їзну Дніпра

17:30

Україна поза НАТО і блокада розширення Альянсу: у Байдена відповіли на" велику угоду " Росії і США

17:25

"Худа і нервова": Оля Полякова злякала фанатів хворобливою худорбою

17:13

На Прикарпатті випав чорний сніг: у чому причина аномалії

17:00

А-Банк у режимі онлайн зараховує 1000 грн від держави новости компании

16:44

У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого

16:40

"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

16:32

Анна Седокова, прикрившись одним лише келихом вина, влаштувала голий сніданок

16:25

В Україні розширили перелік професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусуВідео

16:16

Замість маски - жіночі червоні трусики на обличчі: пасажира вигнали з літака за порушення карантинуВідео

16:12

Прикмети на 18 грудня: що не можна робити в Савін день і як не потрапити в бідуВідео

15:47

ТОВ "Євро-реконструкція" продовжує працювати в штатному режимі актуально

15:40

"Тисяча Зеленського": українці масово витрачають ковідні гроші та скаржаться на проблемиВідео

Реклама
15:34

Задихнулися димом уві сні: у Львові трагічно загинула молода закохана параВідео

15:31

Померла актриса з Іронії долі і Сумки інкасатора

15:26

На ФОПів очікують касові апарати або РРО з 1 січня 2022 року: Рада провалила відстрочкуВідео

14:46

"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами

14:38

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

14:30

Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покаже, як вирощують банани на експорт і чим вони небезпечні

13:59

Кожен третій українець готовий до збройного спротиву у разі вторгнення РФ – опитуванняВідео

13:58

Відмова від приєднання до Альянсу України: у РФ опублікували проєкт договору з НАТОФотоВідео

13:21

В Україні почали колоти третю дозу COVID-вакцини: кому рекомендують зробити додаткове щепленняВідео

13:20

"У 5-50 разів запаси менші, ніж потрібно": в СБУ попередили про критичну нестачу вугілля для ТЕС

13:15

Андрій Данилко показав однорічного карапуза - фото з сімейних архівів

13:11

"Велике будівництво": у Херсоні завершується реконструкція аеропортуВідео

13:10

Сутички біля Ради: у центрі Києва протестувальники побилися з поліцієюВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

12:55

Стипендія в 6 тисяч абітурієнтам з Криму та ОРДЛО: кому світять виплати

12:27

Україні загрожують проблеми з опаленням, якщо в лютому на два тижні вдарять морози - ВітренкоВідео

11:59

У НАТО попередили РФ: заплатить величезну ціну за агресію проти УкраїниВідео

11:50

Зірка Сексу у великому місті актор Кріс Нот звинувачений у згвалтуванні двох жінок

11:42

"Омікрон - найсерйозніша загроза охороні здоров'я в світі": заява міністрів "Великої сімки"

11:33

РФ загрожує відключення від SWIFT: Кулеба пригрозив Кремлю новим пакетом жорстких санкційВідео

Реклама
11:32

За 2021-й з України виїхала рекордна за 11 років кількість громадян

11:16

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

10:57

У РФ пояснили вердикт суду з підтвердженням присутності російських військ на ДонбасіВідео

10:38

"Багаті, як жителі Версаля": у Києві хотіли посипати дороги сіллю з іонами срібла

10:11

Україна готова виконати Мінськ: РФ повинна забезпечити безпеку на Донбасі - КулебаВідео

10:01

"Ви привели за руку війну в Україну": журналіст Скрипін вилаяв Шуфрича в прямому ефіріВідео

09:40

Прикмети на 17 грудня: що не можна робити в день Варвари і як не потрапити в бідуВідео

09:23

Економили на комуналці та загинули: на Тернопільщині мати і син замерзли до смертіВідео

09:11

Риба його мрії: у Дніпрі чоловік виловив 50-кілограмового сома-"людожера"

09:10

Омікрон на порозі: чи є приводи для панікиПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти