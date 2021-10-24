У Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину: героїчний вчинок потрапив на відео

Перехожий врятував дівчинку, яка тонула / "Київ Оперативний"

У київському парку "Перемога" випадковий перехожий кинувся на крики про допомогу та врятував маленьку дівчинку, яка впала в озеро й ледь не потонула. Рятувальником виявився правоохоронець з Івано-Франківської області. А ось про дитину нічого не відомо – її забрала мама, і втекла ще до приїзду поліції.

"Сьогодні в столичному парку Перемога дівчинка впала у воду. На щастя, знайшовся справжній чоловік, який миттєво стрибнув її рятувати", – пише "Київ Оперативний" у телеграмі, публікуючи відео інциденту.

Як розповіли очевидці в коментарях до відео, дитину у воді вчасно побачила перехожа жінка, і підняла шум. Це почув випадковий перехожий та без роздумів кинувся за дитиною у воду. Коли дівчинку витягли, ще один чоловік швидко зняв з неї мокрий одяг і укутав своєю кофтою.

Як саме дівчинка опинилася у воді, а судячи з відео – вона була далеко від берега - не повідомляється. Відомо, що в кінці парку є невелике довге озеро, штучно розширене і облаштоване, над водоймою є містки, а також пункт прокату човнів і катамаранів.

Трагічні випадки на воді в Україні - не рідкість: