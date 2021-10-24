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У Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину: героїчний вчинок потрапив на відео

24 жовтня 2021, 10:49

Дівчинка впала у воду в столичному парку Перемога. Їй на допомогу кинувся житель Івано-Франківської області.

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Перехожий врятував дівчинку, яка тонула / "Київ Оперативний"

У київському парку "Перемога" випадковий перехожий кинувся на крики про допомогу та врятував маленьку дівчинку, яка впала в озеро й ледь не потонула. Рятувальником виявився правоохоронець з Івано-Франківської області. А ось про дитину нічого не відомо – її забрала мама, і втекла ще до приїзду поліції.

"Сьогодні в столичному парку Перемога дівчинка впала у воду. На щастя, знайшовся справжній чоловік, який миттєво стрибнув її рятувати", – пише "Київ Оперативний" у телеграмі, публікуючи відео інциденту.

Як розповіли очевидці в коментарях до відео, дитину у воді вчасно побачила перехожа жінка, і підняла шум. Це почув випадковий перехожий та без роздумів кинувся за дитиною у воду. Коли дівчинку витягли, ще один чоловік швидко зняв з неї мокрий одяг і укутав своєю кофтою.

Як саме дівчинка опинилася у воді, а судячи з відео – вона була далеко від берега - не повідомляється. Відомо, що в кінці парку є невелике довге озеро, штучно розширене і облаштоване, над водоймою є містки, а також пункт прокату човнів і катамаранів.

Трагічні випадки на воді в Україні - не рідкість:

  • У Дніпрі в аквапарку потонув маленький хлопчик. Як пишуть журналісти, мати упустила дитину з-під контролю й вирішила прогулятися по території, залишивши сина без нагляду.
  • В Одеській області 4-річний хлопчик захлинувся, коли купався з братом, сестрою та 29-річною мамою. Жінка на деякий час відвернулася на двох інших дітей, які перебували на березі з чоловіком. Потім вона побачила сина без свідомості і негайно дістала з води. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть хлопчика.
  • В одному з озер столиці потонула 22-річна дівчина. Вона була на третьому місяці вагітності.
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