Киянин попросив у перехожих цигарку і ледь не помер від удару по голові: момент потрапив на камеру

На чоловіка напали посеред вулиці / youtube Олексій Остаповський

У Києві чоловік на вулиці попросив у групи молодих людей сигарету унаслідок чого мало не помер від удару по голові. Потерпілого госпіталізували в несвідомому стані, він втратив частину черепа і тепер вимагає правосуддя.

Про це сам потерпілий Олексій Остаповський розповів у себе в Instagram. Він повідомив, що інцидент стався 2 жовтня близько п'ятої ранку, коли він після відпочинку в караоке разом з колегами підійшов до компанії незнайомих хлопців, щоб попросити сигарету.

"Я підійшов до хлопців, які стояли у 20 метрах (...), щоб попросити сигарету. Пройшла хвилина – моя команда повертається, а я вже лежу на асфальті без свідомості. Вони біжать до мене, запитують, що сталося, а ті кажуть: "Та він п'яний, підійшов, спіткнувся, ми навіть його не чіпали", – розповідає потерпілий.

Показово, що нападники заявили колегам Олексія, що він спіткнувся і впав сам. Нібито, вони його не чіпали. Водночас на відеозаписі з камери спостереження видно, як один з чотирьох хлопців штовхає потерпілого, а коли той відповідає – отримує ззаду удар по голові, від якого вже без свідомості падає на асфальт.

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Як зазначає Остаповський, його госпіталізували з гематомою в мозку. Знадобилася трепанація черепа. Потерпілий близько 10 годин провів у реанімації. Ще два тижні він лікувався в стаціонарі. Зараз мозок працює добре, проте в голові немає частини черепа. Хлопцеві вставлять в голову пластину. Його мучать головні болі. Щонайменше пів року він не зможе сідати за кермо, літати і займатися спортом

Як пізніше з'ясувалося, небезпечний удар завдав п'ятиразовий чемпіон України з карате. За даними Остаповського, він працює в Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності і намагається впливати на слідство. Цю інформацію перевіряють.

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Раніше Главред вже писав, що на одній з автозаправних станцій у Києві пасажир таксі вбив чоловіка, захищаючи заправника. Киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався спровокувати конфлікт з працівником АЗС. Потерпілий помер до приїзду швидкої.