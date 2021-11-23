"Шо ісполняєш, а?": у Києві перехожий побачив, як підлітки ламають самокат, і вирішив їх провчити

У Києві стався конфлікт через самокат / Reuters

У місті Київ на вулиці Вадима Гетьмана випадковий перехожий побачив, як підлітки ламають самокат Bolt, і вирішив їх провчити. Він у нецензурній формі висловив їм зауваження, після чого вдався до заходів фізичного впливу.

На опублікованому в Telegram-каналі Київ Оперативний відео можна побачити, як до групи підлітків, які ламали засіб пересування, підійшов чоловік і зробив їм зауваження в нецензурній формі. Після цього він вирішив застосувати заходи фізичного впливу.

читайте такожБоротьба, удари з ніг і наручники: в Умані п'яна жінка вкрала самокат і влаштувала бійку з поліцією"Знайшовся небайдужий громадянин, який своєрідно пояснив хлопцям, що так робити не можна", - підкреслюється в публікації.

Нагадаємо, в червні влада Києва підписала меморандум з операторами послуг прокату електросамокатів. Йдеться про запуск заходів, пов'язаних з обмеженням швидкості і територіями пересування для самокатів. Відтепер містом на таких самокатах можна їздити зі швидкістю не вище 20 кілометрів на годину. У пішохідних зонах максимальна швидкість - 14 кілометрів на годину. Самокати заборонено паркувати в історичних центрах і біля будівель низки державних установ.

У вересні в Одесі четверо підлітків побили чоловіка, який зробив їм зауваження через порушення тиші. Один з них закидав його камінням, а інший декілька разів ударив самокатом.

Главред рекомендує: