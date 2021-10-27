ДТП у Харкові: перехожий вкрав телефони постраждалих з місця смертельної аварії

ДТП у Харкові / суспільне

У Харкові на місці страшного ДТП, яке сталося на проспекті Гагаріна 26 жовтня, знайшлися і ті, хто скористався можливістю і вкрав два телефони з місця аварії.

У Telegram-каналі Харків 1654 повідомили, що відразу ж після того, як на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія, на місці трагедії зібралося багато людей.

"Хтось допомагав постраждалим, хтось стояв шокований. Однак знайшлися і ті, хто скористався моментом на свою користь. Один з перехожих цинічно витягнув телефони потерпілих і вкрав їх", - йдеться в повідомленні.

"Злодій" був без маски і потрапив на кадри. Тепер його розшукують правоохоронці.

16-річний Микола Харківський, який був за кермом автомобіля і влаштував ДТП, може залишитися на волі. За словами місцевих жителів, його батьки вже роблять для цього все можливе.

Реклама

Про те, що пасажирів Infiniti намагаються підкупити, відкрито заявив у Instagram керівник організації "Хантерс-Харків" Станіслав Жадан.

"Щоб ви розуміли ущербність винуватців цієї ДТП, ми вийшли на зв'язок з сестрою одного з хлопців, який знаходився в машині... наскільки нам відомо, пропонують величезні гроші для того, щоб один з пасажирів цієї машини взяв провину на себе замість водія", – розповів Жадан.

Хлопців нібито просять заявити, що за кермом Infiniti був хтось із них, а не 16-річний Микола Харківський.

читайте такожГаняв без прав, авто на матері: у Нацполіції розповіли всі подробиці смертельної ДТП у Харкові

Резонансна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом виявився 16-річний хлопець, іменований у місті місцевим "мажором".

Його затримали в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права водити транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.