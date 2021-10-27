УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ДТП у Харкові: перехожий вкрав телефони постраждалих з місця смертельної аварії

27 жовтня 2021, 22:53

"Злодій" був без маски і потрапив на кадри. Тепер його розшукують правоохоронці.

ДТП у Харкові
ДТП у Харкові / суспільне

У Харкові на місці страшного ДТП, яке сталося на проспекті Гагаріна 26 жовтня, знайшлися і ті, хто скористався можливістю і вкрав два телефони з місця аварії.

У Telegram-каналі Харків 1654 повідомили, що відразу ж після того, як на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія, на місці трагедії зібралося багато людей.

"Хтось допомагав постраждалим, хтось стояв шокований. Однак знайшлися і ті, хто скористався моментом на свою користь. Один з перехожих цинічно витягнув телефони потерпілих і вкрав їх", - йдеться в повідомленні.

"Злодій" був без маски і потрапив на кадри. Тепер його розшукують правоохоронці.

16-річний Микола Харківський, який був за кермом автомобіля і влаштував ДТП, може залишитися на волі. За словами місцевих жителів, його батьки вже роблять для цього все можливе.

Реклама

Про те, що пасажирів Infiniti намагаються підкупити, відкрито заявив у Instagram керівник організації "Хантерс-Харків" Станіслав Жадан.

"Щоб ви розуміли ущербність винуватців цієї ДТП, ми вийшли на зв'язок з сестрою одного з хлопців, який знаходився в машині... наскільки нам відомо, пропонують величезні гроші для того, щоб один з пасажирів цієї машини взяв провину на себе замість водія", – розповів Жадан.

Хлопців нібито просять заявити, що за кермом Infiniti був хтось із них, а не 16-річний Микола Харківський.

читайте такожГаняв без прав, авто на матері: у Нацполіції розповіли всі подробиці смертельної ДТП у Харкові

Резонансна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом виявився 16-річний хлопець, іменований у місті місцевим "мажором".

Його затримали в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права водити транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.

viber
ДТП у Харкові
Зараз ви переглядаєте новину «ДТП у Харкові: перехожий вкрав телефони постраждалих з місця смертельної аварії». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 жовтня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в біду Сплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринкуСплеск цін на газ у Європі і атака Газпрому: експерт пояснив переполох на газовому ринку І все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-РусінаІ все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-Русіна Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в УкраїніСибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні Холод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнанняХолод невимовний: Україну накриває арктичний циклон, погода зміниться до невпізнання

Останні новини

23:23

Ціни на газ для українців знову змінили: де та які тарифи

23:00

Швейцарія розширила санкції проти Росії

22:53

ДТП у Харкові: перехожий вкрав телефони постраждалих з місця смертельної аварії Відео

22:33

Гройсман висміяв слова Тищенка про "дешеве" м'ясо Відео

21:58

В Україну йде різке потепління і нова небезпека Відео

Реклама
21:49

У МЗС Росії прийшли в лють після поразки у справі "скіфського золота" Відео

21:17

Мати знайшла тіло доньки: на Хмельниччині зґвалтували та вбили молоду жінку Відео

21:07

На українцях будуть випробовувати вакцини від коронавірусу: в яких клініках

20:46

Висока температура не привід для виклику "швидкої": головний санлікар розповів, коли дзвонити на 103 Відео

20:29

В Україні посилять карантин: 15 областей потраплять в "червону" зону Відео

20:07

Путін наказав Газпрому збільшити закачування газу в сховища Європи

20:04

Дочка Полякової в ліфчику показала тіло без фотошопу і нарвалася на критику 40-річних жінок Відео

19:56

"Трупи нікуди складати": Комаровський звернувся до українців через ситуацію з COVID Відео

19:54

Справжня революція у прибиранні: у LG з’явилися нові бездротові вертикальні пилососи новости компании

19:49

Україна на не зможе створити газовий хаб без диверсифікації джерел надходження газу на ринок – експерт

19:38

В Україні злетіли ціни на популярний різновид м'яса

19:13

ЗМІ розкрили масові схеми обману в українських супермаркетах Відео

19:07

Ситуація критична: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі

19:06

Авторитаризм в Україні? Не вийде Погляд

19:06

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які у холоднечу нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

Реклама
18:44

Фінал серіалу Моя улюблена Страшко: чим здивує остання серія популярної драмеді

18:38

Печиво на Хеллоуїн: топ-3 рецепта страшно смачної випічки

18:37

В Україні не мають наміру впроваджувати локдаун - Шмигаль Відео

18:34

На ринку в Маріуполі до туалету пускають лише "обраних" із щепленням

18:21

До чого сниться собака: тлумачення відомих сонників

18:17

Прожили душа в душу і померли в один день: на Львівщині від коронавірусу померло подружжя

17:59

Те, про що не прийнято говорити вголос: ТОП-5 знаменитостей, які страждають психічними розладами

17:19

Велике будівництво: Херсонщина стала першою, де завершили реконструкцію приймальних відділень

17:09

Зеленський відреагував на петицію про заборону концертів російських артистів в Україні Відео

17:04

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

16:50

Нафтогаз" не в змозі протягом тижня забезпечити бюджетників газом – Асоціація

16:47

Чому спроби схуднути зазвичай провалюються: дієтологиня назвала причини

16:39

Метінвест буде безкоштовно постачати кисень для боротьби з COVID-19 в кілька областей

16:35

В Україні стартувала вакцинація дітей: що потрібно знати про щеплення Відео

16:31

Ганяв без прав, авто на матері: у Нацполіції розповіли всі подробиці смертельної ДТП у Харкові Фото Відео

15:40

Посиніли губи: у дитячому садочку Кропивницького малеча ледь не загинула від переохолодження

15:28

ДТП у Харкові: батько винуватця зробив першу заяву про трагедію

15:10

Потепління скасовується: синоптики попередили про дощі та тумани в Україні Відео

15:03

Резонансна ДТП у Харкові: донька загиблого записала емоційне звернення Фото Відео

14:59

Червона зона карантину: які обмеження будуть у Київській області з 30 жовтня

Реклама
14:55

"Є області не червоні, а "бордові": Радуцький заявив про загрозу колапсу медичної системи Відео

14:39

Відома актриса Римма Зюбіна потрапила в ДТП

14:12

ДТП у Харкові: з'явилися подробиці про стан постраждалих

14:03

Місячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюру

13:42

Адвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і відібрали паспорт: правозахисник залишився без документів

13:42

Поки Дорофєєва у від'їзді: Володимир Дантес пристрасно вкусив танцівницю

13:32

Замість в'язниці в IT: у Мінцифри запропонували незвичайне покарання творцеві фейкової "Діі"

13:30

"Торгується до останнього, ціни знає": на Бессарабці розповіли про справжні закупівлі Тищенко Відео

13:09

Діти в Україні стали частіше хворіти "Дельтою": лікар розповіла, як його виявити

13:07

Законопроєкт №5655 про реформу містобудування можуть прийняти до кінця року

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти