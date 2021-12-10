У Києві авто в’їхало у сміттєвоз, поки його власник бився з перехожим

У Києві автомобіль без водія за кермом врізався у сміттєвоз / Скрин из видео

У столиці автомобіль потрапив у ДТП без водія за кермом. Сам водій у цей час "з'ясовував стосунки" з перехожим.

Відповідне відео інциденту, яке зняли очевидці, було оприлюднене на Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Подія сталася на вулиці Ревуцького у Києві.

Автомобіль Toyota на ходу влетів у велику калюжу і повністю облив перехожого. Той, обурившись, стукнув по авто ногою. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку з пішоходом.

При цьому автомобіль не став чекати на свого керманича – машина рушила далі і врізалася у сміттєвоз.

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Раніше на Тернопільщині рейсовий мікроавтобус зіштовхнувся з легковим автомобілем. Внаслідок ДТП загинули дві людини, ще семеро осіб перебувають у лікарні з різними травмами.

Нагадаємо, на Чернігівщині сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом. В аварії загинули 13 осіб. В області оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТП.

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