У Києві авто в’їхало у сміттєвоз, поки його власник бився з перехожим

Інцидент трапився на вулиці Ревуцького у столиці.
У столиці автомобіль потрапив у ДТП без водія за кермом. Сам водій у цей час "з'ясовував стосунки" з перехожим.
Відповідне відео інциденту, яке зняли очевидці, було оприлюднене на Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Подія сталася на вулиці Ревуцького у Києві.
Автомобіль Toyota на ходу влетів у велику калюжу і повністю облив перехожого. Той, обурившись, стукнув по авто ногою. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку з пішоходом.
При цьому автомобіль не став чекати на свого керманича – машина рушила далі і врізалася у сміттєвоз.
Раніше на Тернопільщині рейсовий мікроавтобус зіштовхнувся з легковим автомобілем. Внаслідок ДТП загинули дві людини, ще семеро осіб перебувають у лікарні з різними травмами.
Нагадаємо, на Чернігівщині сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом. В аварії загинули 13 осіб. В області оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТП.
Читайте також:
- Смертельна ДТП під Черніговом: стали відомі версії причин аварії
- У фури, що зіткнулася з маршруткою, були проблеми з шинами - нові дані про ДТП під Черніговом
- ДТП на Тернопільщині: людей діставали з понівеченого автобуса, двоє загиблих
- Кривава ДТП у Харкові: в яких умовах сидить підліток у СІЗО
- Планували заручини: на Чернігівщині в ДТП загинула молода закохана пара