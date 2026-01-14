У місті проблеми з теплом та світлом: Кривий Ріг зазнав масованої атаки, що відомо

https://glavred.net/war/v-krivom-roge-razdayutsya-vzryvy-gorod-pod-massirovannoy-atakoy-shahedov-10732067.html Посилання скопійоване

У ніч на 14 січня Кривий Ріг зазнав масованої атаки з боку російських військ, повідомили Повітряні сили України.

За даними відомства, ударні безпілотники, що перебували на території Дніпропетровської області, рухалися в напрямку Зеленодольська та Кривого Рогу зі сходу. Росіяни застосували дрони типу "Шахед" для ураження об’єктів критичної інфраструктури майже опівночі.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що постраждалих серед населення немає. Наслідки ударів вже почали відновлювати, проте згодом він повідомив про повторні вибухи у місті.

відео дня

Голова Ради оборони Кривого Рог закликав мешканців зробити запаси води та зарядити мобільні пристрої на випадок перебоїв з електропостачанням.

"Місто перебуває під масованою атакою ударних дронів, ворог знову націлився на важливі об’єкти інфраструктури", – наголосив Вілкул.

За його словами, внаслідок обстрілу сталося аварійне відключення електропостачання для понад 45 тисяч абонентів, а також припинено теплопостачання більш ніж у 700 будинках, які отримували тепло від кількох котелень.

Малі котельні переведені на роботу від генераторів. Водночас Вілкул зазначив, що котельні напругою 6 кіловольт не можуть бути забезпечені генераторами. Насосні станції "Міськводоканалу" також працюють від резервного живлення — водопостачання збережене, проте тиск у системі буде знижений.

Через наслідки атаки вранці не курсуватиме швидкісний трамвай. У місті вже працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу.

Новина доповнюється . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред