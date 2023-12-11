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Зеленський може змусити республіканців виступити проти керівництва партії - ЗМІ

Юрій Берендій
11 грудня 2023, 10:15оновлено 11 грудня, 10:54
Володимир Зеленський в ході візиту до США може повернути війну в Україні знову на перші сторінки всіх ЗМІ і переконати республіканців допомагати Україні.
Зеленський може змусити республіканців виступити проти керівництва партії - ЗМІ
Візит Зеленського до США може повернути війну в Україні на перші шпальти газет / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент Джо Байден планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі у вівторок, оскільки переговори щодо угоди про надання допомоги Україні в Конгресі залишаються в глухому куті. Ця зустріч стає останньою спробою Білого дому тиснути на Конгрес, де угода, яка б надала надзвичайну допомогу Україні, схоже, зайшла в глухий кут. Про це пише Politico.

Журналісти повідомляють, що Зеленський також планує виступити безпосередньо перед сенаторами у вівторок вранці, що є вирішальною можливістю для нього переконати сенаторів надіслати допомогу до кінця року. Двопартійна група сенаторів намагається укласти угоду про посилення безпеки кордонів в обмін на збільшення фінансування України, а наприкінці цього тижня палата має піти на канікули.

Помічники Білого дому давно відзначили, що громадська підтримка України зростає після серйозних подій у війні або після моментів, пов'язаних з Зеленським, який повертає конфлікт на перші сторінки газет.

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За словами високопосадовця Білого дому, який побажав залишитися анонімним, щоб розповісти про приватні дискусії, візит Зеленського до Вашингтона може зробити це знову, водночас чинячи тиск на Республіканську партію. Це також може підштовхнути основних республіканців виступити проти керівництва і тих членів партії, які зараз неохоче підтримують Україну. Помічники Білого дому вважають, що більшість республіканців все ще виступають за допомогу Києву, сказав чиновник, і візит Зеленського напередодні Різдва може відновити цей імпульс.

"Кожного разу, коли він приїжджає сюди, це можливість для новин на перших шпальтах, щоб нагадати людям, що саме поставлено на карту, що відбувається в Україні зараз, чому це все ще має значення для американського народу", - сказав інший чиновник адміністрації, який також побажав залишитися анонімним, щоб висловитися вільно. "Він, звичайно, найкращий захисник своєї країни".

Чиновник сказав, що поїздка до Вашингтона відбулася після того, як Зеленський вирішив відвідати недільну інавгурацію нового президента Аргентини, оскільки він вже перебував у тій самій півкулі.

"Як тільки він вийде за двері, йому буде набагато легше відвідувати інші місця", - сказав представник адміністрації. І для Білого дому, і для президента Зеленського, і для офісу президента України було зрозуміло, що це хороша можливість для нього приїхати до Сполучених Штатів".

Білий дім ще не оголосив про плани щодо проведення прес-конференції під час візиту у вівторок, але вона може бути в процесі підготовки, оскільки Зеленський спілкувався з пресою під час минулих візитів, сказав чиновник.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів 11 грудня, де він проведе переговори з президентом США Джо Байденом.

Члени Республіканської партії США висловили бажання провести зустріч з соратниками прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відомий своєю пропутінською позицією. Вони будуть намагатися досягти "припинення військової підтримки України".

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що без відновлення військової допомоги від США, Україна "впаде протягом кількох місяців". Таку заяву зробив голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер.

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