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"Вийти із затяжної війни майже неможливо": Залужний здивував заявою

Ангеліна Підвисоцька
17 жовтня 2024, 18:27
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Залужний заявив, що причиною цього стали затримки з поставками зброї від Заходу.
Залужний, ЗСУ
Залужний заявив, що затяжної війни уникнути не вийде / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Валерій Залужний

Україна поки що не може уникнути стану "затяжної" війни з Росією. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, повідомляє Kyiv Independent.

Усе через те, що ще 2023 року Захід не надав Києву необхідне озброєння, через що ЗСУ не змогли домогтися "значних успіхів у розгромі РФ".

"У результаті ми опинилися в стані затяжної війни. На мою особисту думку, вихід із цієї затяжної війни здається... практично неможливим", - сказав Залужний.

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Завершення війни - останні новини

Нагадаємо, президент України заявив, що ситуація на фронті дає змогу сподіватися на завершення війни не пізніше 2025 року. Зеленський насамперед розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб упродовж трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру.

Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк наголошував, що у цивілізованого світу є можливість покласти край російській агресії в Україні та справедливо закінчити війну.

Екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що війна в Україні може завершитися 2025 року, але для цього потрібні будуть рішучі кроки. За його словами, потрібна важка дипломатична робота, яка включатиме поліпшення ситуації на фронті та військово-дипломатичні зусилля для реалізації Плану миру.

'Вийти із затяжної війни майже неможливо': Залужний здивував заявою
План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократу Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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війна в Україні вторгнення Росії Валерій Залужний
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