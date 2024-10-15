Комплексна підготовка до зими: Зеленський розповів важливі деталі зі Ставки

На засіданні Ставки обговорювали енергетичні питання та підготовку країни до зими.

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Зеленський провів Ставку з питань підготовки до зими / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки, на якому обговорювали енергетичні питання та підготовку до зими. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

Зеленський запевнив, що об'єкти енергетичної інфраструктури буде активно захищати навіть авіація.

"Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій. Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", - заявив Зеленський.

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Зазначається, що МВС України вже представило плани заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. До того ж триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Вимкнення світла взимку - останні новини

Нагадаємо, експерт Олександр Харченко описав плачевний сценарій на зиму. Якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку АЕС, то українці будуть зі світлом лише 4 години на добу. За найгіршого сценарію, протягом двох днів світло можуть вмикати лише на 2 години.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Згодом у Міненерго спростували заяву ООН про те, що взимку вимкнення світла може тривати до 18 годин на добу. Герман Галущенко запевнив, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться знищити об'єкти енергетичної інфраструктури. Водночас міністр підкреслив, що локальні відключення можливі через аварійні ремонти, але вони не будуть регулярними.

Водночас експерт Юрій Корольчук запевняє, що Україна не готова до морозної зими. За його даними енергосистема готова лише до зими, коли середня температура повітря не буде опускатися нижче 3-5 градусів морозу вночі.

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