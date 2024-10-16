ЗСУ пішли в потужну контратаку на Харківщині: спалахнули дивовижні подробиці

Під час успішної контратаки бійці 3 ОШБр змогли поповнити обмінний фонд.

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ЗСУ пішли в контратаку на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 3 ОШБр

Українські військові пішли в успішну контратаку в Харківській області. Про це повідомили військові 3-ї ОШБр.

Наші захисники змогли не тільки відбити зайняті раніше окупантами позиції, але ще й поповнили обмінний фонд, взявши в полон багато росіян.

"Бійці Третьої штурмової бригади провели успішні контратакуючі дії на позиціях противника в районі Харківщини. Наслідки - у фото від комроти друга Дацика та 2-го штурмового батальйону. Як думаєте, з кого зняли погони?" - ідеться в повідомленні. відео дня

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворено на окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях. Російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

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