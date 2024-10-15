Багато росіян і танків: названо місто, де може розвинутися масштабний наступ РФ

Іван Ступак вважає, що на Куп'янському напрямку можливий сценарій розвитку масштабного наступу окупантів.

https://glavred.net/ukraine/mnogo-rossiyan-i-tankov-nazval-gorod-gde-mozhet-razvitsya-masshtabnoe-nastuplenie-rf-10605539.html Посилання скопійоване

Росіяни можуть піти в наступ на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот DeepState

Російські окупанти намагаються просуватися на Куп'янському напрямку. Там можливий сценарій розвитку масштабного наступу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Про можливий розвиток такого сценарію говорить велике угруповання російських окупантів із танками та іншою важкою технікою. Водночас Ступак стверджує, що подібні наступальні дії також залежать від російського командування, яке перебуває на тому чи іншому напрямку.

"Як і в інших сферах, у військах є люди, які готові бити копитом землю для того, щоб показати результат. І ось на окремих напрямках є якраз такі російські командири - вони готові знову і знову класти своїх людей і витрачати військову техніку. У військовій парадигмі Росії, як і в радянській, таких командирів вважають "класними" - мовляв, молодець, старається робити результат. Цим і пояснюються окремі просування російської армії: командири хочуть давати результат, кладуть людей, а вище керівництво їхні дії заохочує, надаючи ще більше особового складу та військової техніки", - каже Ступак. відео дня

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Ситуація на Куп'янському напрямку - головні новини

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку фіксується серйозне загострення. У Силах оборони назвали дві цілі окупантів на цій ділянці фронту. Ворог хоче вийти на лівий берег річки Оскіл і зайняти там плацдарм. Також росіяни намагаються наростити можливості для виходу на населений пункт Куп'янськ-Вузловий.

Аналітики ISW повідомили про те, що росіяни просунулися на Харківщині, бої за кілька кілометрів від Куп'янська. Війська РФ продовжили наступати на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки і в напрямку Кучерівки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки, а також на інших ділянках фронту на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна.

Боєць Юрій Федоренко розкрив деталі наступу на Куп'янському напрямку. поставили завдання в короткі терміни захопити важливий населений пункт Куп'янськ-Вузловий.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики. Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що

Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред