2025 рік може бути вирішальним: генерал озвучив умови для завершення війни

Ігор Романенко назвав ключові моменти, завдяки яким Україна може завершити війну у наступному році.

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Україна може завершити війну наступного року / Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Війна в Україні може завершитись у 2025 році, але для цього потрібні будуть рішучі кроки. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтервʼю для OBOZ.UA.

Генерал-лейтенант вважає, що на даному етапі потрібна важка дипломатична робота, яка включатиме покращення ситуації на фронті та військово-дипломатичні зусилля для реалізації Плану миру.

Ігор Романенко зазначає, що в України були великі надії на "Рамштайн", але ситуація загострилася у зв'язку з виборами в США й через погодні умови. Тому президентові наразі доводиться працювати, розподіляючи ці питання по часу та країнах.

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За його словами, на завершення війни у 2025 році можуть впливати також погодні умови, адже з початком холодів наступати буде значно важче, ніж оборонятися. Але на одну погоду надіятись не варто, щоб хоча б якось стабілізувати фронт США мають допомагати Україні фінансово, озброєннями, технікою та боєприпасами.

"Якщо зараз, з одного боку, потужно та швидко забезпечити Сили оборони України, а з іншого – посилити мобілізацію, щоб поповнити насамперед бригади, які воюють на лінії зіткнення, а також сформувати резервні бригади, тоді цього року можна буде розв'язати питання стабілізації фронту, тобто зупинити просування противника і вийти на формування резервних бригад, створення ресурсу для деокупаційних процесів. А це спонукатиме Росію перейти до переговорного процесу.", - розповідає Романенко.

Генерал-лейтенант згадав ще Курську операцію та вказав, що вона навряд чи вплине на завершення війни, однак її можна використовувати як серйозний актив у переговорному процесі у тому випадку, якщо Україні буде надано суттєву допомогу.

План перемоги / Инфографика Главреда

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Завершення війни — останні новини

Нагадаємо, президент України заявив, що ситуація на фронті дозволяє сподіватися на завершення війни не пізніше 2025 року. Зеленський насамперед розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб протягом трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголошував, що у цивілізованого світу є можливість покласти край російській агресії в Україні й справедливо закінчити війну. Проте він наголосив, що мова не йде про так звані "мирні ініціативи", які вигідні Путіну.

Раніше у виданні Financial Times опублікували інформацію про те, що західні та українські офіційні особи нібито дійшли згоди, що основою для переговорів з Росією можуть стати сильні гарантії безпеки в обмін на тимчасовий контроль Росії над окупованими територіями. Проте в ОП назвали це частиною ІПСО.

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