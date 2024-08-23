'Верхівка прибере Путіна': Ейдман розкрив сценарій розколу 'еліт' в Росії

Експерт вважає, що у Росії ситуація залишається відносно стабільною, насправді війна напружує всіх.

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У Росії може статись розкол "еліт" / колаж: Главред, фото: unsplash, Міноборони РФ

В інтерв'ю Главреду соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман розповів, коли може бути оголошено мобілізацію в країні-агресорці Росії. Експерт також заявив, що лише розкол "еліт" зможе привести Росію до змін.

"Так, зміни можливі лише внаслідок розколу "еліт", проблем у верхівці. Народ повністю позбавлений суб'єктності. Люди залякані, зомбовані пропагандою і в них немає ресурсу для опору", - зазначив Ейдман.

Розкол "еліт" - це дуже важливий аспект. Адже Путін, як диктатор, повинен бути провідником інтересів правлячої верхівки, а після початку повномасштабної війни проти України він діє вже не в її інтересах.

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"Верхівці не потрібна була війна з Україною. І Путіну вона була не потрібна. Він думав, що швидко за три дні все візьме, а далі росгвардійці почнуть кийками розганяти українців. Але Путін помилився і втягнувся у війну. І що б там не говорили про те, що в Росії ситуація залишається відносно стабільною, насправді війна напружує всіх. Особливо правлячу верхівку, яка звикла до дуже комфортного існування, а не життя в умовах стресу", - зазначив Ейдман.

Нині дуже велика ймовірність того, що верхівка прибере свого диктатора, вважає експерт. Лідера, дії якого суперечать її інтересам. І що довше триватиме війна, що масштабнішою вона буде, то вищою є ймовірність такого сценарію.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Ейдман розповів про те, які групи могли б запустити розкол "еліт" і відсторонення Путіна від влади.

"Такі процеси зазвичай запускає широка коаліція, яка включає силовиків, чиновників, олігархів та інших фігур. Вони всі між собою пов'язані. Думаю, і в Росії якась широка коаліція може це зробити", - пояснив експерт.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, до чого Україна примушує РФ. Україна робить все, щоб зміцнити свої переговорні позиції. І тут мова не лише про Курську операцію. Подоляк переконаний, що вплинути на Росію зможе страх та сила.

Ейдман заявив, що РФ готує нову хвилю мобілізації. Керівництву РФ буде важко мобілізувати ще 500 тисяч військових, адже економіка РФ не буде готова забезпечити таку кількість людей, вважає експерт.

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