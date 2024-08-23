Ракети для HIMARS і ППО: США надають Україні новий пакет військової допомоги

Штати напередодні Дня Незалежності оголосили про передачу Україні озброєння та обладнання на 125 мільйонів доларів.

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Байден оголосив про новий пакет допомоги після розмови з Зеленським / Колаж: Главред, фото: flickr

У п'ятницю, 23 серпня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Напередодні ЗМІ оприлюднили перелік озброєння та боєприпасів, які можуть передати ЗСУ.

Пакет, найімовірніше включатиме:

боєприпаси до реактивних систем HIMARS;

ракети для систем протиповітряної оборони;

протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;

системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

транспортні засоби та інше обладнання.

Як повідомляє Білий дім, допомогу Україні на цей раз виділили в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Тобто допомогу Україні зможуть доставити значно швидше. У відомстві додали, що напередодні Джо Байден провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

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"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - сказав Байден.

Що таке Білий дім? Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні від Заходу

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив Раді національної безпеки країни розробити план розширеної підтримки України. Нова підтримка Києва, ймовірно, матиме всеосяжний характер. Зокрема мова не лише про військову допомогу, але й про "економічну, промислову, дипломатичну".

Напередодні стало відомо, що бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України, в опозиції кажуть про замороження фінансової.

Нагадаємо, Білий дім "відкритий" до відправки Україні ракет великої дальності до 400 км JASSM. Ця далекобійна зброя призначена для ударів "повітря-земля" винищувачами F-16.

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