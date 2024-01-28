Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

Українські і західні військові не враховували справді сильну підготовку росіян до контрнаступу, зауважив Мельник.

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Росіяни готувалися до українського контрнаступу / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Екс-командир роти 47 бригади Микола Мельник, тієї самої бригада, яка однією з перших здійснювала прорив лінії оборони окупантів на початку контрнаступу, заявив, що росіяни свого часу "дуже добре прорахували напрямок удару", а Україні відправили БМП Бредлі без активної броні, що позначилося на успішності атак.

В інтервʼю Українській правді Мельник зазначив, що російські загарбники продовжували зводити оборонні укріплення ще у травні - під вогнем.

"Росіяни дуже правильно розрахували напрямок удару, дуже грамотно побудували оборонні споруди. Ба більше, вже коли була у травні попередня артпідготовка перед наступом, вони продовжували під вогнем елементарно робити бетонні капоніри", - сказав він.

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Водночас ЗСУ не прорахували того, що росіяни підготувались до всього.

"Вони навіть камери поставили по напрямку наступу і елементарно бачили рух окремих підрозділів", - пояснив Мельник.

Мінувань було багато, а техніка у підрозділах розгородження у нас була, за словами Мельника, "гівно", "вона була стара".

Бредлі ж, на думку військового, були класною технікою, але відсутність активної броні усе зіпсувала.

"А так дуже велике питання, як можна відправляти техніку без активної броні в бій? Але, знову ж таки, це не питання мого розуму. Керівництву видніше. В принципі, техніка прийшла в не найкращому стані. По кожній машині у мене було 2 аркуша А-4 просто розписано, які деталі треба замінити. По-моєму, з 10 машин у 9 треба було міняти акумулятори", - розповів військовий.

Оскільки у військових не було американських запчастин, бійці брали їх зі звичайних мопедів, спалювали і ставили.

"Потім бортові комп'ютери божеволіли, бо вони звикли до одного вольтажу, а їм вольтажу тепер не вистачало, і вони починали видавати помилки", - висловився екс-командир 47-ї.

Ремонтники, додав Мельник, "цілодобово не вилазили, щоб воно поїхало".

На запитання, чи змогли Bradley виконати ефективно ту роль, яку на них покладали під час контрнаступу, Мельник відповів однозначним "Ні": "Та ні, звичайно. Це не техніка прориву абсолютно (тим більше без активної броні). Це – техніка підтримки".

Контрнаступ ЗСУ

Влітку 2023 року українські війська рушили у контрнаступ, першими під удар вогневого кулака військових потрапили загарбники у районі Роботиного Мелітопольського району.

Втім, й українські підрозділи постраждали, наштовхнувшись на укріпрайони ворога, так звану лінію Суровікіна. Кадри підбитих БМП Бредлі і танків Леопард ще довго "гуляли" російськими пабліками.

Зрештою окупанти постійно атакували ділянку і намагалися вибити з неї українські війська.

Контрнаступ не приніс таких результатів, яких очікували на Заході, й американські та європейські аналітики почали шукати причини помилок, яких, на їхній погляд, допустило українське командування. Тоді як Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що цілковито прорвати оборону росіян неможливо без підтримки піхоти бойовою авіацією, з постачанням якої Захід постійно зволікав.

Наразі в атаку перейшли російські війська, натомість українське командування вигадало іншу стратегію війни з Росією в умовах дефіциту боєприпасів - тепер ЗСУ зосередилися на ударах дронами й БПЛА по військово-промислових обʼєктах Росії.

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