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"Українців тримають за ідіотів?": військова розкритикувала "казки" про контрнаступ

Ангеліна Підвисоцька
25 січня 2024, 17:45
Військова Аліна Михайлова назвала "програшною" позицію держави, говорячи про те, що наступного року Крим буде вже звільнений.
Аліна Михайлова, ВДУ
Аліна Михайлова розкритикувала заяви влади про швидкий контрнаступ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео ТСН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

В Україні жорстко критикують "казкові" заяви про те, що вже "наступного року Крим буде звільнений". Відома українська військова Аліна Михайлова висловилася про інформаційну політику і заявила, що вона лише шкодить державі. Про це вона розповіла в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Військова заявила, що ситуація на фронті дуже складна і не варто вірити в неймовірний успіх контрнаступу.

"Знову ж таки, це мій тригер, вибачте. Будемо давати концерт наступного року в Криму? Це абсурд. Це, напевно, для ідіотів. Ви тримаєте народ України за ідіотів? ... Як розкрутили цей контрнаступ. Мінні загородження? Та всеодно, ідіть уперед, нам сказали, що контрнаступ буде успішним. Нам його розпіарили, ми його сидимо, чекаємо з чіпсами перед телевізором. Це програшна позиція насамперед держави", - сказала вона.

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Контрнаступ ЗСУ

Колективний Захід на чолі з США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою Українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

Журналісти CNN писали про те, що Україна в поточному році працюватиме над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Суттєвих просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів агресора Росії. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, однак на півдні просування можливо щонайменше через два роки.

Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну протягом декількох тижнів, в кращому випадку - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня. Про це повідомив американський канал NBC News з посиланням на власні джерела.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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