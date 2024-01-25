Це справжня 'революція': на Заході оцінили нову стратегію ЗСУ проти Росії

Удари ЗСУ по об'єктах НПЗ росіян набагато ефективніші за західні санкції, констатують журналісти.

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Україна зосередилася на ударах по Росії / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, Фейсбук Залужного

Обрана українським командуванням стратегія ударів ракетами і безпілотниками по тилу окупантів у Росії в умовах дефіциту боєприпасів на фронті може виявитися "революційною", йдеться у публікації колумніста The Spectator Овена Метьюза.

Вказується, що удари України по Росії припадають по болючих місцях окупантів. У цьому контексті автором згадується удар ЗСУ по НПЗ і терміналу відвантаження нафти в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. Наслідки атаки (найруйнівнішої за останній час, на думку автора) були набагато ефективнішими, ніж спроби Заходу обмежити ціни і ввести ембарго на російську нафту, зазначає публіцист.

Інфраструктура НПЗ, що забезпечує економіку Путіна в умовах жорстких санкцій, підсумовує автор, тому є ідеальними цілями ударів ЗСУ.

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Україна вдало атакувала низку промислових об'єктів у Росії, в той час як країна-агресорка продовжувала безладно бити по випадкових цілях і цивільній інфраструктурі українських міст.

І хоча Росія не зупиняється в тестуванні нових видів озброєння, "у неї є одна структурна вразливість, якої немає в України: її широта і розосереджена інфраструктура не дозволяють захистити кожен трубопровід, завод і міст".

Крім того - і тут автор посилається на заяви української влади - Україна має складну індустрію дронів, організовану приватними компаніями, а самі дрони, за твердженням чиновників, наразі є найкращими у світі.

Довгострокова безпека України залежатиме від її здатності швидко реагувати на будь-яку майбутню російську агресію. А це означає розробку крилатих ракет і ефективних безпілотників великої дальності, розповів полковник, член комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко.

"Росії справді нашкодять глибокі атаки на життєво важливу інфраструктуру, а не нескінченна м'ясорубка на фронті... Атака в Усть-Лузі - це саме той вид асиметричної війни, в якій Україна досягає успіху. Це також може стати ключем до того, що війна стане занадто дорогою і болючою для Путіна", - ідеться в публікації.

Україна змінює стратегію війни

ЗСУ почали використовувати нову стратегію у війні з Росією через скорочення зобов'язань щодо допомоги від Заходу на 90%. Разом з тим, російські війська, попри величезні втрати, продовжують наступати.

Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує як цивільне населення, так і військово-промисловий комплекс.

Що підтверджується посиленими ударами ЗСУ по промислових об'єктах у самій Росії. Наприклад, російський завод "Новатек" у порту Усть-Лугу зупинив роботу після атаки українських безпілотників . Комплекс переробляє газовий конденсат на нафту, авіаційне паливо і газойль, а також відвантажує нафтопродукти на закордонні ринки.

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