УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Макрон правий": у Британії підтримали ідею перекидання військ в Україну

Олексій Тесля
1 травня 2024, 15:57
Джеймс Гіппі прокоментував ідею ротації українських бригад із лінії фронту.
Хіпі
Джеймс Гіппі підтримав відправку військ в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/jheappey, Facebook/theministryofdefence

Захід повинен відправити в Україну свої війська, які можуть бути розміщені в західних областях країни, заявив екс-міністр збройних сил Британії, депутат парламенту Джеймс Гіппі.

В ефірі Сhannel4 він підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона з приводу відправки західних військ в Україну.

При цьому він зазначив, що війська союзників можуть розмістити на території західних областей України, а відправки тисячі танків, сотень винищувачів і тисяч артилерійських знарядь не вистачить для перемоги ЗСУ

відео дня

"У Західну Україну, щоб провести навчання. Макрон мав рацію, коли висунув цю ідею", - сказав британський політик.

Він звернув увагу на те, що ідея ротації українських бригад з лінії фронту і перекидання їх до Німеччини або Польщі на навчання - малореалістична.

"Я не думаю, що українські генерали можуть дозволити собі тримати їх поза лінією фронту так довго. Тому я думаю, що наступний великий крок уперед - це не можливості у вигляді системи зброї або чогось іще, наступний великий крок - це прибуття військових у Західну Україну для проведення цієї комбінованої підготовки", - додав Гіппі.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Великобританії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Десятки "Цирконів" і "Оніксів": у ГУР попередили, чим РФ може бити по Україні

Десятки "Цирконів" і "Оніксів": у ГУР попередили, чим РФ може бити по Україні

16:58 Україна
Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

16:32 Україна
Україна може бити західною зброєю по РФ: у МЗС Латвії зробили несподівану заяву

Україна може бити західною зброєю по РФ: у МЗС Латвії зробили несподівану заяву

16:26 Україна
Всі головні новини

Популярне

Близнюки не від Алли Пугачової: Ксенія Собчак зробила гучну заяву 22907

Близнюки не від Алли Пугачової: Ксенія Собчак зробила гучну заяву

Інавгурація путіна 7 травня: що задумали в РФ проти України 7934

Інавгурація "путіна" 7 травня: що задумали в РФ проти України

Довіру підірвано : Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва 7410

"Довіру підірвано": Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва

РФ піде у великий наступ до 9 травня: прикордонник назвав напрямки 4951

РФ піде у великий наступ до 9 травня: прикордонник назвав напрямки

Останні новини

17:55

Прилетіла товста ракета: ATACMS вдарили по полігону росіян у Луганській області

17:53

У Раді хочуть зобов'язати українців платити борги померлих родичів: що сталося

17:39

Путіністка Лєра Кудрявцева покинула Росію - причина

17:18

ЗСУ можуть "зламати" армію РФ: Жданов назвав дві дії, які забезпечать перемогу

17:11

Недовго сумувала: Ані Лорак порушила мовчання після смерті батька

Росія йде ва-банк, вона має 3 напрямки для удару - ЖдановРосія йде ва-банк, вона має 3 напрямки для удару - Жданов
17:10

Джигурда з дружиною показали відверте відео кохання в басейні

17:02

"Що це з нього стирчить?": хлопець спіймай 1 рибу і став мільйонером

16:58

Десятки "Цирконів" і "Оніксів": у ГУР попередили, чим РФ може бити по Україні

16:51

З раною допомагав постраждалим: юний одесит показав героїзм після атаки РФ

Реклама
16:49

Попереджали з самого дитинства: ось, що буде якщо їсти жуйку на голодний шлунокВідео

16:39

Віктор Павлік може померти: дружина співака розповіла про критичну ситуацію

16:32

Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

16:26

Україна може бити західною зброєю по РФ: у МЗС Латвії зробили несподівану заяву

16:18

Кошовий розповів, як спілкується із Зеленським і про що говорить із президентом

16:17

Як правильно розвести нашатирний спирт від попелиці: врятувати город від шкідників

15:57

"Макрон правий": у Британії підтримали ідею перекидання військ в Україну

15:43

"Після Великодня": у Повітряних силах заінтригували датою появи в Україні F-16

15:25

В Україні хочуть легалізувати ПВК: законопроєкт уже в Раді

15:18

"Мав би померти": відомий український письменник отримав поранення на фронті

15:16

Експерти закликали не косити газон ще протягом 2 місяців: в чому причина

Реклама
14:53

Усю колону розстріляли "касетами": ЗСУ "віджали" позиції у РФ на сході – Bild

14:49

Налетять дощ і гроза: які області на Великдень накриють опади

14:41

Навіть при +40 за Цельсієм: чому хитрі німці не встановлюють кондиціонериВідео

14:25

Дочекалися: принц Вільям висловився про стан Кейт Міддлтон

14:19

Фото Каті Нікітіної за донат та нові пісні: що покаже "Вечірній Квартал" у свіжих епізодах

14:18

Рецепт старовинної паски 1863 року, яка виходить у всіх: покроковий рецепт від ведучої 1+1Відео

14:00

Від РЕБів до зарядних станцій: БФ "Центр соціальних проектів майбутнього" та City24 передали Силам оборони обладнання на суму понад 600 тисяч гривень новости компании

13:58

Ворог розширює плацдарм: РФ штурмує позиції ЗСУ на двох напрямках – Рьопке

13:56

Через 3 помилки можуть жовтіти зуби: стоматолог розповів секрети, які знають не всі

13:56

Документальна стрічка Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба" вийде на NetflixВідео

13:55

Зайва вага і тиск: чому не можна засинати під телевізор

13:29

Як заморозити полуницю - смак буде таким самим і взимку

13:29

Остаточно "добила" батьків: зрадниця-дочка Сумської повеселилася в Москві

13:26

Чоловік знайшов таємний отвір в стіні вітальні: те, що було всередині шокувало

12:50

30 років різниці: молодий накачаний мачо приголубив путіністку Успенську

12:49

У бій кидають нові бригади: Жданов назвав напрямок головного удару РФ

12:41

Гороскоп Таро на травень 2024: Терезам - здійснення бажання, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - грошіВідео

12:25

Кум Катерини Кухар розповів про її розлучення з Олександром Стояновим

12:17

"Дід з онукою": молода дружина старого Петросяна показала їхнє рідкісне фото

12:11

Король Чарльз розповів про свою реакцію на діагноз "рак"

Реклама
11:52

РФ обрала нову ціль для ударів балістикою: у ЗСУ зробили тривожну заяву

11:37

Дружина Валерія Меладзе вперше показала свою позицію росіянам - деталі

11:27

Пугачову застукали на Кіпрі з іншим чоловіком

11:24

Є загиблі: РФ вдарила авіабомбами по будинку та автомобілях на Харківщині

11:17

РФ проводить перегрупування на Харківському напрямку: Жданов пояснив, у чому загроза

11:17

Канали 1+1 media без обмежень: до Великодня Київстар ТБ надає вільний доступ до платформи

10:53

РФ спробує захопити більше територій на 3 напрямках – Жданов

10:50

РФ готує масований удар: названо точні дати ймовірних обстрілів

10:41

Китайський гороскоп на завтра 2 травня: Бикам - суцільні невдачі, Кроликам - нездоровий стрес

10:38

Обманювала всіх: Кабаєва розкрила свій неприємний секрет

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківКитайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти