"Макрон правий": у Британії підтримали ідею перекидання військ в Україну

Джеймс Гіппі прокоментував ідею ротації українських бригад із лінії фронту.

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Джеймс Гіппі підтримав відправку військ в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/jheappey, Facebook/theministryofdefence

Захід повинен відправити в Україну свої війська, які можуть бути розміщені в західних областях країни, заявив екс-міністр збройних сил Британії, депутат парламенту Джеймс Гіппі.

В ефірі Сhannel4 він підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона з приводу відправки західних військ в Україну.

При цьому він зазначив, що війська союзників можуть розмістити на території західних областей України, а відправки тисячі танків, сотень винищувачів і тисяч артилерійських знарядь не вистачить для перемоги ЗСУ

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"У Західну Україну, щоб провести навчання. Макрон мав рацію, коли висунув цю ідею", - сказав британський політик.

Він звернув увагу на те, що ідея ротації українських бригад з лінії фронту і перекидання їх до Німеччини або Польщі на навчання - малореалістична.

"Я не думаю, що українські генерали можуть дозволити собі тримати їх поза лінією фронту так довго. Тому я думаю, що наступний великий крок уперед - це не можливості у вигляді системи зброї або чогось іще, наступний великий крок - це прибуття військових у Західну Україну для проведення цієї комбінованої підготовки", - додав Гіппі.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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