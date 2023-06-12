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"Жертв не вдається уникнути": Гуменюк розповіла про жорстокі обстріли Херсонщини

Юлія Куришко
12 червня 2023, 09:49 оновлено 12 червня, 09:58
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У Херсонській області окупанти збільшують кількість обстрілів у нічний час.
'Жертв не вдається уникнути': Гуменюк розповіла про жорстокі обстріли Херсонщини
Росіяни обстрілюють Херсонщину вночі / колаж: Главред, фото: МВС, скріншот: відео Youtube

Кількість обстрілів росіян зменшилась через успішну роботу українських військових. Ворог вдень 9 разів обстріляв населені пункти і 19 разів вночі.

"Вночі окупанти активізуються. Вони продовжують той самий нічний терор. Однак хоча обстрілів стало менше, але жертв не вдається уникнути",- повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Вона наголосила, що зараз скупчення людей вже менше і немає такої кількості жертв.

"Нам вдалося врегулювати ситуацію та донести людям особливості цієї роботи та необхідність дослухатись до влади та військових", – додала Гуменюк.

Дивіться відео про те, чому саме зараз росіяни підірвали Каховську ГЕС:

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Після підриву Каховської ГЕС Чорне море почало опріснюватись. Чорне море почало опріснюватись, солоність води поблизу Одеси нижче за норму майже утричі.

На Херсонщині спадає вода, але підтоплені ще майже 4 тисячі будинків. Підтопленими є 3,8 тисячі будинків у 32 населені пунктах правобережжя. Ще 14 населених пунктів підтоплені на тимчасово окупованій території регіону.

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війна в Україні новини Херсона Каховська ГЕС Наталія Гуменюк
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