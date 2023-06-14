На Херсонщині росіяни вбили священника УПЦ, який у храмі роздавав гуманітарку

Перед загибеллю священник роздавав біля храму гуманітарну допомогу постраждалим через теракт на Каховській ГЕС.

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На Херсонщині загинув священник / колаж: Главред, фото: facebook/russiakills.in.ua, ua.depositphotos.com

У Херсонській області у селищі Білозерка, 13 червня, російські терористи вбили отця Миколая Палагнюка, який під час атаки росіян у храмі роздавав гуманітарну допомогу.

Російські окупанти у вівторок обстріляли Іоанно-Предтеченський храм. Від отриманих травм на місці загинув отець Миколай Палагнюк, про це повідомили на сторінці проєкту у Facebook "Їх убила Росія".

"Отець Миколай отримав мінно-вибухову травму з травматичною ампутацією верхніх кінцівок та голови", - йдеться у повідомленні.

Священник перед смертю роздавав на території храму гуманітарну допомогу постраждалим через підрив Каховській ГЕС. Загиблому священнику було 72 роки.

Варто додати, що отець Миколай Палагнюк був священником УПЦ МП. Вона підпорядковується РПЦ, яка підтримує масові вбивства українців, а митрополит Кирило благословляє російську терористичну армію.

Дивіться відео про те, яку небезпеку чекати українцям після підриву Каховської ГЕС:

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації. У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими. Внаслідок обстрілу військами РФ Херсона загинула жінка в центрі міста.

Армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення - дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсону поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

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