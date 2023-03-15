"Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського": у США зробили заяву щодо оборони Бахмута

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати підтримують рішення українського президента Володимира Зеленського щодо оборони Бахмута.
"Українці зробили щось надзвичайне в районі Бахмута. Росіяни хочуть захопити це місто вже 7 місяців, але не мають там якихось успіхів завдяки старанням Збройних сил України", - заявив він на брифінгу після зустрічі "Рамштайн-10".
За словами глави Пентагону, якщо Зеленський скаже, що треба перегрупувати сили, то це не означатиме програш у війні.
"За значимістю цього міста. Президент Зеленський веде свою боротьбу, він задіяний конкретно у прийнятті рішень щодо того, що важливо, а що не важливо для оборони. Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війна програна. Це їм вирішувати, де залишатися і як довго вести оборону. Це їм вирішувати, а не нам", - заявив Остін.
Він підкреслив, що США будуть підтримувати будь-яке рішення Зеленського.
"Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського. Ми зараз сподіваємося надати українцям можливість для зміни динаміки на полі бою", - додав міністр оборони США.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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