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Прорив ЗСУ до Криму з виходом до Маріуполя: експерт назвав сценарій контрнаступу

15 березня 2023, 12:33
Реалізація військової операціц зі звільнення Криму може стати складним завданням, знадобиться далекобійне озброєння від Заходу, вважає Андрій Риженко.
Крим, ВСУ
Україна після виходу до Перешийка зможе завдавати ударів по окупантах у Криму - експерт / Колаж 28-ма ОМБр, УНІАН

Сили оборони України під час контрнаступальної військової операції на півдні можуть завдати удару по "сухопутному коридору" окупантів Росії і вийти до адміністративних кордонів захопленого Криму. За такого сценарію ЗСУ просунуться як мінімум до Маріуполя. Далекобійна зброя Заходу допоможе українським військам вийти до Перекопського перешийка і бити по окупантах на Кримському півострові. Про це заявив капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що найбільш оптимальним сценарієм звільнення Криму є так званий "план Ходжеса", який передбачає ізоляцію російських окупантів далекобійною зброєю, після чого вони повинні добровільно піти на "жест доброї волі".

За його словами, удар по "сухопутному коридору" військ РФ і застосування далекобійних озброєнь в рамках операції щодо Криму буде кращим варіантом, оскільки зайти через Перекопський перешийок і вести бойові дії в південній частині Криму досить проблематично.

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"Сучасні технології повинні вплинути на особливості ведення бойових дій. Високоточна зброя великої потужності здатна позбавляти противника командних пунктів и логістичних ланцюгів. Тому у разі ефективного контрнаступу ЗСУ зможуть перерізати логістику російських військ, яка йде шляхом "сухопутного коридору", і вийти до Перекопського перешийка", - зазначив Риженко.

Як вважає експерт, якщо силам оборони України вдасться підійти до Криму, вони дійдуть мінімум до Маріполя, після чого можна буде знищувати ворожі військові об'єкти на окупованому півострові.

"Якщо силам оборони України вдасться підійти до адміністративних кордонів Криму, вони просунуться як мінімум до окупованого Маріуполя. В районі Токмака та Мелітополя Запорізької області росіяни укріпили фортифікаційні споруди. У разі подолання цих укріплень далі йти буде вже легше. Після виходу до Криму лінія забезпечення логістики військ РФ на півдні буде розсічена і тоді з'явиться можливість за допомогою західної високоточної зброї наносити удари з метою нейтралізації систем управління, позицій російських військ та важливих військових об'єктів", - підкреслив Андрій Риженко.

Повернення Криму в Україну

У Головному управлінні розвідки МО раніше заявили, що армія України збирається звільнити окупований Росією Крим. За даними розвідників, на півострові вже змінилися політичні настрої. Навіть ті, хто підтримував захоплення російськими окупантами півострова, змінили свою думку після звірств загарбників під час повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Колишній командувач Сухопутними військами Сполучених Штатів в Європі Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа. На його думку, для цього армії потрібне далекобійне озброєння Заходу.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що у ЗСУ буде два сценарії деокупації Криму. Перший - знищення російських військових об'єктів на Кримському півострові за допомогою далекобійної зброї з подальшим оточенням окупантів. Другий передбачає фронтальний Захід військ до Криму. Як вважає Світан, краще застосувати перший варіант, інакше півострів може перетворитися на другий Донбас.

Дивіться повну версію інтерв'ю Андрія Риженка Главреду

Війна Росії проти України:

ЗСУ новини Криму війна Росії та України Андрій Риженко
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