Армія України в травні піде в контрнаступ: капітан ВМСУ назвав напрямок удару

Останньою точкою опори логістики окупантів Росії на півдні залишиться Кримський міст, проте в ми вже бачили, що він теж вразливий, зазначив Андрій Риженко.

ЗСУ в травні перейдуть у контрнаступ, щоб вдарити по "сухопутному коридору", які веде до Криму - експерт / Колаж 93-тя ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони України можуть піти в контрнаступ у травні. Найбільш перспективний напрямок для удару - південь країни. Руйнування так званого сухопутного коридору окупантів Росії призведе до серйозного порушення їхнього забезпечення в Криму. У загарбників залишиться тільки Кримський міст, який теж вразливий. Про це заявив капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що судячи з темпів поставок озброєнь Україні від Заходу, контрнаступальна операція ЗСУ, швидше за все, почнеться в травні.

"Дивлячись на темпи постачання Україні озброєнь, можна зробити висновок, що український наступ можливий в травні", - зазначив Риженко.

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За його словами, ЗСУ, ймовірно, завдадуть удару по російських окупантах на півдні країни, щоб порушити роботу "сухопутного коридору", який йде з територію Росії через захоплені південні території України до окупованого Криму. Розсічення лінії призведе до проблем для військ РФ з логістикою і ускладнить перебування їхнього військового угруповання на Кримському півострові.

"Багатьох зараз цікавить, де може розпочатися контрнаступ ЗСУ. На мою думку, найболючішим ударом по військах Росії з точки зору політики, іміджу і військової доцільності, стане руйнування так званого сухопутного коридору, який з'єднує захоплений Крим з територією РФ через окуповані території півдня України. Якщо роботу "коридору", шляхом якого забезпечується транспортування вантажів, буде порушено, забезпечення російського угруповання на півдні і в Криму буде серйозно ускладнено", - пояснив ситуацію Риженко.

Як вважає експерт, після цього забезпечення окупантів Росії на півдні буде йти тільки Кримським мостом. Поромні переправи навряд чи забезпечать ефективну логістику.

"Останньою точкою опори логістики військ Росії на півдні залишиться Кримський міст. Але, як ми побачили в жовтні, його також можна уражати", - підкреслив Андрій Риженко.

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Коли буде контрнаступ ЗСУ

Радник головнокомандувача армією України Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше сказав, що ЗСУ перейдуть до реалізації контрнаступальної операції після того як отримають бронетехніку від Заходу. Крім того, Києву потрібно буде вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що українські війська перейдуть у контрнаступ за 2 місяці. Як вважає чиновник, силам оборони України потрібно вирішити питання з озброєннями і боєприпасами.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що на Луганщині ЗСУ підуть у контрнаступ через 2-3 тижні. Армії потрібно зібрати необхідні резерви для проведення військової операції.

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