"Найближчі тижні будуть вирішальними": польські полковники назвали 2 умови успішного контрнаступу ЗСУ

Українські військові перед тим, як наступати на російські окупаційні війська, повинні знайти їхні слабкі місця.

Польські полковники назвали 2 умови успішного контрнаступу ЗСУ/ 93 ОМБр Холодний Яр, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Для українського контрнаступу будуть вирішальними найближчі тижні. Є дві умови, які можуть зробити його успішним.

По-перше, захисники України повинні знайти слабкі місця противника, і лише тоді атакувати його. По-друге, у контрнаступ повинні піти навчені українські військові із використанням західної техніки. Про це розповіли полковник Збройних сил Польщі Анджей Кручинський і полковник війська Польського Мацей Матисяк, пише Wiadomosci.

"Україні, щоб переломити ситуацію, потрібно спочатку шукати слабкі місця в суперника. Найближчі тижні будуть вирішальними. Пам’ятайте, що весняна погода не сприяє переміщенню важкої техніки. Часто приймається рішення про атаку, але очікуються оптимальні погодні умови", – розповів полковник Збройних сил Польщі Анджей Кручинський.

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Він зазначив, що лише за оптимальних погодних умов можна замаскувати дії своїх підрозділів, і використати свою технічну перевагу. У той же час полковник наголосив, що українська армія має перевагу над окупантами у техніці, адже загарбники зараз використовують техніку, яку вивозять зі складів. Проте захисникам України спочатку потрібно "побачити, де вони можуть вкусити", сказав Кручинський.

Полковник війська Польського Мацей Матисяк вважає, що важливою умовою для успішного контрнаступу є рівень підготовки українських військових, які братимуть у ньому участь, а також застосування західної техніки.

"У найближчі три місяці з'ясується: хто що може. Обидві армії борються. Як боксери...", – наголосив Матисяк.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, видання The Economist із посиланням на європейських чиновників повідомило, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і до цього часу вона отримала 40% усієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон від початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму загалом понад 8 мільярдів доларів.

Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь зазначав, що війна в Україні зараз перебуває у критичній точці, наступні пів року можуть стати вирішальними та визначити увесь подальший перебіг подій. За його словами, контрнаступ ЗСУ змусить РФ діяти за одним із 3 сценаріїв: Росія або виведе свої війська з України і "закриється", або продовжуватиме воювати, або спробує "заморозити війну".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупаційні війська РФ уже перейшли до оборони. Вони активно будують укріплення та риють окопи на окупованих територіях України, зокрема й у Криму. Це хороший знак, який вказує на те, що навіть загарбники вірять у контрнаступ українських військ, сказав міністр.

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