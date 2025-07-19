'Живої легенди більше нема': у бою загинув 63-річний льотчик Костянтин Оборін

Полковник Костянтин Оборін щороку їздив до Києва за дозволом продовжити службу.

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Під час виконання бойового завдання загинув Костянтин Оборін / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Що відомо:

18 липня під час бойового завдання загинув льотчик Костянтин Оборін

Захиснику було 63 роки

Оборін був ветераном війни в Афганістані, волонтером, директором авіаклубу "Одеса" та командиром ескадрильї

У п'ятницю, 18 липня, загинув легендарний український авіатор, бойовий льотчик та полковник Костянтин Оборін, відомий під позивним "Камікадзе". Він загинув під час виконання бойового завдання. Про це 19 липня повідомив мер Одеси Геннадій Труханов та керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Дуже сумна новина для Одеси. Під час виконання бойового завдання загинув Костянтин Оборін - ветеран війни в Афганістані, учасник сучасної боротьби за незалежність України, директор авіаклубу "Одеса", волонтер, наставник, людина великої душі та відваги", - розповів Труханов.

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Олег Кіпер додав, що Оборін був командиром ескадрильї, яка захищала небо над Одещиною, збивала ворожі безпілотники й "шахеди". Також полеглий захисник очолював Союз ветеранів Афганістану.

Донька загиблого, відома фотографиня та відеооператорка Поліна Оборіна підтвердила, що її батько загинув 18 липня під час бойового вильоту.

"Так, це правда. На жаль, Камікадзе, нашого татуся, дідуся, коханого чоловіка, легендарного воїна, живої легенди … більше нема. Це трапилось учора на завдані. І так, на жаль, наш супергерой не безсмертний", - повідомила Поліна.

Волонтерка Катерина Ножевнікова згадала, що після 60 років Оборін щороку їздив до Києва, щоб отримати дозвіл на продовження служби, бо не уявляв свого життя без захисту країни.

"Кожен рік він їздив до Києва, щоб отримати дозвіл продовжувати захист країни. Коли сотні тисяч молодих "чоловіків" ховаються по хатах", - наголосила вона.

Полковник Костянтин Вікторович Оборін був не лише військовим, а й піонером сучасного аматорського авіаційного руху в Одесі. Він заснував і розвивав аероклуб "Одеса", встановив численні рекорди зі стрибків із парашутом та став символом відродження духу серед ветеранів.

"Костянтин пройшов крізь афганське пекло, але не озлобився - навпаки, присвятив себе служінню й підтримці інших. Він став символом реабілітації та надії для ветеранів, даруючи нові сенси через парашутний спорт, польоти й щиру людську увагу. Його життєва філософія - "повітря лікує" - стала крилом для багатьох", - зазначив Труханов.

У 2014 році Оборін врятував з полону 29 українських воїнів. В 2022-му розвіяв над Одесою прах Героя України Владислава Бувалкіна - свого учня, виконавши його останню волю.

Воїни, які віддали життя за Україну - що відомо

Нагадаємо, у червні загинув український актор і воїн ЗСУ Юрій Феліпенко. Прощання з ним відбулося 19 червня.

В ніч на 29 червня під час масованої повітряної атаки Росії загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Перед загибеллю пілот знищив сім цілей.

Як повідомляв Главред, 1 липня російські війська завдали ракетного удару по Гуляйполю на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич та його заступник Дмитро Романюк.

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Про персону: Геннадій Труханов Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.

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