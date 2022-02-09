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Викриття на мільйонному хабарі депутата Київради: стало відомо його ім'я

9 лютого 2022, 21:21

За даними слідства, точки торгівлі, які беруть участь у торгах, встановлені в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах столиці.

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На хабарі попався депутат Київради і п'ять його спільників / Facebook.com

Детективи НАБУ в середу, 9 лютого, затримали депутата Київської міської ради і ще п'ятьох його посібників при отриманні хабара в 1,26 млн гривень, повідомляє пресслужба САП.

Слідство встановило, що депутат організував схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в заздалегідь визначених районах. У схемі також брали участь помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох КП і наближена до депутата особа.

За даними слідства, точки торгівлі, які беруть участь у торгах, встановлені в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах столиці.

"За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн гривень на рік. Зазначені особи були викриті при передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

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Викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник "Слуги народу" Владислав Трубіцин. Через це скликається конференція Київської партійної організації, повідомила в Facebook голова партії Олена Шуляк.

За її словами, Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні хабара депутата Трубіцина і директора одного з комунальних підприємств.

"Ми чекаємо всебічного і ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами... Разом з тим, ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидше кримінальної або адміністративної. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - зазначила Шуляк.

Вона також повідомила, що вже розпорядилася скликати конференцію Київської міської організації партії "Слуга народу" для розгляду цього інциденту і схвалення рішень по Трубіцину.

Справа Кузьміних

28 січня правоохоронці затримали Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис.грн. За даними слідства, депутат отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

2 лютого, Кузьміних попросив тимчасово виключити його зі складу фракції Слуга народу з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинність.

3 лютого Народного депутата від фракції Партії Слуга народу Сергія Кузьміних оголосили в розшук. Національне антикорупційне бюро України підозрює його в отриманні хабара.

7 лютого НАБУ і САП затримали народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабара.

У прес-службі Бюро нагадали, що Кузьміних був у розшуку, так як переховувався від правоохоронців. Тепер йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

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