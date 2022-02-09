Викриття на мільйонному хабарі депутата Київради: стало відомо його ім'я

На хабарі попався депутат Київради і п'ять його спільників / Facebook.com

Детективи НАБУ в середу, 9 лютого, затримали депутата Київської міської ради і ще п'ятьох його посібників при отриманні хабара в 1,26 млн гривень, повідомляє пресслужба САП.

Слідство встановило, що депутат організував схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в заздалегідь визначених районах. У схемі також брали участь помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох КП і наближена до депутата особа.

За даними слідства, точки торгівлі, які беруть участь у торгах, встановлені в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах столиці.

"За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн гривень на рік. Зазначені особи були викриті при передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

Реклама

Викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник "Слуги народу" Владислав Трубіцин. Через це скликається конференція Київської партійної організації, повідомила в Facebook голова партії Олена Шуляк.

За її словами, Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття на отриманні хабара депутата Трубіцина і директора одного з комунальних підприємств.

"Ми чекаємо всебічного і ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами... Разом з тим, ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидше кримінальної або адміністративної. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - зазначила Шуляк.

Вона також повідомила, що вже розпорядилася скликати конференцію Київської міської організації партії "Слуга народу" для розгляду цього інциденту і схвалення рішень по Трубіцину.

Справа Кузьміних

28 січня правоохоронці затримали Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис.грн. За даними слідства, депутат отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

2 лютого, Кузьміних попросив тимчасово виключити його зі складу фракції Слуга народу з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинність.

3 лютого Народного депутата від фракції Партії Слуга народу Сергія Кузьміних оголосили в розшук. Національне антикорупційне бюро України підозрює його в отриманні хабара.

7 лютого НАБУ і САП затримали народного депутата від Слуги народу Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабара.

У прес-службі Бюро нагадали, що Кузьміних був у розшуку, так як переховувався від правоохоронців. Тепер йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Читайте також: