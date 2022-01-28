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Нардепа спіймали на отриманні хабара: ЗМІ назвали його ім'я

28 січня 2022, 19:00

Народного депутата спіймали на "гарячому" під час отримання хабара в розмірі 558 тисяч гривень.

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Нардепа спіймали на отриманні хабара / фото НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України викрили одного з народних депутатів на отриманні хабара. Він сприяв укладенню контрактів з лікарнею в Житомирській області, повідомляє пресслужба НАБУ.

Народного депутата, ім'я якого поки не уточнюється, спіймали на "гарячому" під час отримання хабара в розмірі 558 тисяч гривень.

"За даними слідства, чиновник отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області", - пише прес-служба НАБУ.

За інформацією джерел видання УП, йдеться про "слугу народу " Сергія Кузьміних.

Раніше Главред писав про те, що в Києві ритуальне бюро вимагало хабар з жінки, у якої помер батько. Співробітники погрожували повернути тіло в морг безпосередньо з кладовища.

У киянки на ім'я Олександра помер батько. Прибулі в квартиру санітари порадили жінці ритуальне бюро, яке займається похованням з циклом послуг "під ключ". Сім'я заплатила 21 тисячу гривень. Але так і не отримала касового чека. З цього моменту почалися неприємності.

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взятки Кузьміних НАБУ Слуга народу новини України
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