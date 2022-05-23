"Дають хабарі": російські добровольці масово тікають з передової з України

Окупанти / колаж ЗСУ

У Росії після провалу військової кампанії із захоплення великих міст України на Донбас і в Харківську область почали відправляти угруповання російських добровольців-ветеранів бойових дій.

Як пише 24 канал, більшість з них спокусилися великими зарплатами і можливістю підписати короткочасні контракти.

За даними джерел в українських спецслужбах, ідейні загарбники з бойовим досвідом розраховували, що їм вдасться швидко повернутися додому і заробити чималі кошти.

"Найманці вважали, що війна за окупацію всього Донбасу і Луганщини не буде важкою, а спокуса паралельно зайнятися мародерством була рішучою для багатьох. Російські ж генерали вважали, що за рахунок приєднання до війни досвідчених ветеранів Афганської, Чеченської та інших воєн, вони зможуть швидко зібрати достатню кількість особового складу для досягнення потрібних Путіну перемог", - йдеться в повідомленні.

Перший бій провалили

Російських добровольців, які прийшли у військкомати в березні і квітні, загарбники відправили в одну бригаду, яка на момент їх прибуття була повністю розбита.

За рахунок поповнення генерали змогли відновити чисельність бригади майже наполовину штату - до 1400 осіб.

"Оскільки фактично з нуля створений підрозділ складався зовсім не з строковиків, а з навчених ветеранів, загарбники вирішили використовувати його як основний кулак удару по позиціях ЗСУ в Луганській області. Генерали вважали, що зусиллями двох створених бійців бригади батальйонно-тактичних груп вони зможуть прорвати оборону Захисників України і наблизитися до оточення позиції наших військ", - зазначають у статті журналісти 24 каналу.

Перемоги окупантів не було. Як тільки артилерія ЗСУ розірвала мобілізованих, після щільної атаки російської авіації силами двох БТГ загарбники пішли в наступ, отримали нищівний удар і були змушені відступити.

"Лобові атаки тривали на цьому напрямку кілька діб, після чого від бригади залишилося всього 360 осіб. Всі інші загинули або отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Найманці повернулися в пункт дислокації підрозділу і розповіли товаришам по зброї про те, що втекти фактично з поля бою ніхто вже не зможе.

"Опинившись в одному з прифронтових міст, російські добровольці відразу ж почали шукати горілку і буквально через кілька годин перебували в несвідомому стані. Що цікаво, масштабне пияцтво призвело до того, що троє з 350 померли. Ще двох прирізали свої ж під час нетверезого конфлікту", - повідомляють журналісти.

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У день, коли залишки двох БТГ повинні були повернутися на передову, на місце прибуло тільки троє. Через зникнення добровольців в селище, де вони відпочивали, відправили цілу роту кадрових російських військових.

Пошукова група знайшла майже 270 осіб, які засіли в різних місцях і продовжували випивати. Нетверезих добровольців затримували і відправляли на передову.

Близько 50 чоловіків загадково зникли. Їм вдалося втекти з прифронтової зони і перетнути кордон між квазіреспубліками і Росією, давши хабарі ФСБшникам.

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Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової бронетехніки та шість одиниць автомобільної техніки противника.

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