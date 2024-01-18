Європарламент всерйоз стурбований перешкодою Угорщини цінностям Європейського Союзу.

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Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді ЄС / колаж: Главред, фото: УНІАН, rawpixel

Сьогодні, 18 січня, Європейський парламент проголосував за резолюцію про засудження "умисних, постійних і систематичних зусиль уряду Угорщини підірвати основоположні цінності ЄС". Про це повідомляє Радіо Свобода.

За відповідну резолюцію проголосували 345 євродепутатів, 104 проголосували "проти" і 29 втрималися від відповіді.

У схваленому документі Європерламент висловив "серйозну стурбованість щодо подальшої ерозії демократії, верховенства права та основних прав Угорщини".

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Парламент Європейського Союзу закликав Європейську Раду (всіх лідерів країн-членів ЄС) визначити, чи порушувала Угорщина цінності Союзу, згідно зі ст. 7.2 Договору про ЄС. Ця стаття, до речі, передбачає паузу в деяких правах, включаючи право голосу в Раді ЄС.

Однак при цьому, щоб активувати таку процедуру, необхідно одностайне рішення 26 лідерів країн-членів ЄС.

Крім іншого, євродепутати також висловили засудження в бік дій прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заблокував перегляд довгострокового бюджету Європейського Союзу, що містить пакет допомоги для України. За словами депутатів, він зробив це "з певною неповагою і порушенням стратегічних інтересів ЄС і принципу щирої співпраці". На їхню думку, Євросоюз не повинен піддаватися маніпуляціям Угорщини.

Поведінка Угорщини в ЄС

Нагадаємо, угорський уряд не відмовився від своєї ідеї блокувати саміт лідерів країн ЄС, який би відкрив Києву двері до подальшої євроінтеграції. Як писав журналіст Рікард Йозвяк, вже відбулося перше засідання з підготовки до саміту, і Угорщина "передбачувано проти всього, що стосується підтримки України".

Також, Угорщина висунула нову умову, яка може вирішити питання про фінансову підтримку України з боку Європейського Союзу. Угорський уряд запропонував, щоб фінансування переглядалося щорічно і вказувалося у відповідному рішенні Європейської Ради.

Крім іншого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав відокремити від бюджету ЄС фінансову допомогу Україні. Він зазначив, що будь-який фінансовий інструмент для України повинен бути окремим від бюджету ЄС.

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