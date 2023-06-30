Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС у грудні - Politico

Зусилля України з проведення реформ були екстраординарними, особливо під час війни, заявила Роберта Мецола.

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Роберта Мецола заявила, що Європарламент повинен виконати свої обіцянки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола закликала Європейський Союз відкрити серйозні переговори щодо заявки України на членство. Вони мають відбутися в середині грудня цього року. Про це Мецола повідомила журналістам після участі в саміті глав держав та урядів ЄС, пише Politico.

"Ми повинні виконати наші обіцянки щодо відкриття переговорів. Зусилля України з проведення реформ були екстраординарними, особливо під час війни. Якщо критерії реформ були в достатній мірі виконані, ми повинні відповісти", – підкреслила Мецола.

"І я зберінаю оптимізм, що ця мета може бути досягнута цього року", – сказала Мецола.

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Мецола є одним з тих діячів ЄС, які відверто підтримують прагнення України стати 28-м членом блоку. Вона двічі відвідала нашу країну після початку повномасштабного вторгнення, а також впродовж декількох місяців наполягала на тому, щоб переговори про вступ України в ЄС почалися в цьому році, але поки не запропонувала конкретного моменту для цього.

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

У травні 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна, яку путінська Росія розв'язала проти України, закінчиться тим, що українська держава стане повноправним членом Європейського Союзу.

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