УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС у грудні - Politico

Анна Ярославська
30 червня 2023, 07:25 оновлено 30 червня, 07:37
21
Зусилля України з проведення реформ були екстраординарними, особливо під час війни, заявила Роберта Мецола.
Роберта Мецола, Володимир Зеленський
Роберта Мецола заявила, що Європарламент повинен виконати свої обіцянки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола закликала Європейський Союз відкрити серйозні переговори щодо заявки України на членство. Вони мають відбутися в середині грудня цього року. Про це Мецола повідомила журналістам після участі в саміті глав держав та урядів ЄС, пише Politico.

"Ми повинні виконати наші обіцянки щодо відкриття переговорів. Зусилля України з проведення реформ були екстраординарними, особливо під час війни. Якщо критерії реформ були в достатній мірі виконані, ми повинні відповісти", – підкреслила Мецола.

"І я зберінаю оптимізм, що ця мета може бути досягнута цього року", – сказала Мецола.

відео дня

Мецола є одним з тих діячів ЄС, які відверто підтримують прагнення України стати 28-м членом блоку. Вона двічі відвідала нашу країну після початку повномасштабного вторгнення, а також впродовж декількох місяців наполягала на тому, щоб переговори про вступ України в ЄС почалися в цьому році, але поки не запропонувала конкретного моменту для цього.

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

У травні 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна, яку путінська Росія розв'язала проти України, закінчиться тим, що українська держава стане повноправним членом Європейського Союзу.

Інші новини:

Євросоюз війна в Україні новини України та світу
Реклама

Головне за день

Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС у грудні - Politico

Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС у грудні - Politico

07:25 Світ
Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі: окупанти атакували дронами, спалахнула пожежа

Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі: окупанти атакували дронами, спалахнула пожежа

06:53 Україна
"Нейтральна держава": Австрія проти гарантій безпеки для України

"Нейтральна держава": Австрія проти гарантій безпеки для України

22:49 Політика
Всі головні новини

Останні новини

07:25

Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС у грудні - Politico

06:53

Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі: окупанти атакували дронами, спалахнула пожежа

06:52

Путін перестав боятися, або просто не шкодує двійниківПогляд

06:33

Гороскоп на липень 2023 для Водоліїв: чим здивує другий місяць літаВідео

05:55

Який французький манікюр зараз в моді: найгарніший літній френч 2023Фото

НАТО піде на пряму війну з Росією в разі підриву Запорізької АЕС – КоваленкоНАТО піде на пряму війну з Росією в разі підриву Запорізької АЕС – Коваленко
05:30

Коли можна знімати перець з куща: поради, про які знає не кожен дачник

05:05

Пігулки вживають "під час їди", а не "під час їжі": Авраменко пояснив, чому такВідео

04:40

Офіційно холостяк: Сергій Жадан розлучився із дружиною

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 30 червня

Реклама
03:15

Навіщо класти лавровий лист у варену квасолю: результат буде неймовірним

03:14

"Хрю-хрю": путіністка Семенович закинула себе і зганьбилася з жирним десертом

03:05

Три речі, які не можна позичати сусідам: потім нарікайте на себе

02:40

Економна наречена мільярдера Безоса показала стильний пляжний лук за 2 тис. грн

02:10

"Меркурій буде напруженим": астролог назвав дні у липні, коли не варто нікуди їхатиВідео

01:36

Підрив Росією ЗАЕС призупинить наступ ЗСУ: Коваленко спрогнозував терміни

01:00

Що робити з поганим подарунком: як позбутися подарунка, який не подобається

29 червня, четвер
23:43

У Зеленського назвали умову, за якої президент поїде на саміт НАТО у Вільнюс

23:05

Посланець Папи зустрівся із омбудсмен РФ, яку розшукує Гаага за викрадення дітей

22:49

"Нейтральна держава": Австрія проти гарантій безпеки для України

22:39

Як отримати багато врожаю огірків: простий секрет шаленого врожаю

Реклама
22:32

"Маю великі сумніви": Пономарьов розповів, чи доживе Путін до наступних виборівВідео

21:49

Гороскоп на липень 2023 для Козерогів: що відбуватиметься у коханні, фінансах, роботіВідео

21:47

"Це просто шик": російський генерал цинічно зрадів смертям у КраматорськуФотоВідео

21:25

"Розуміють нагальну необхідність": США близькі до надання ЗСУ систем ATACMS - WSJ

20:59

Роман Цимбалюк. Путін знову "всіх переграв"?Відеоблоги

20:58

"З ним поводяться обережно": з'явилися нові подробиці затримання Суровікіна

20:43

Гороскоп на липень 2023 для Стрільців: надбавка на роботі й поповнення в родиніВідео

20:22

"Я вся стискалася": жінка назвала сина "крутим" ім'ям і серйозно пошкодувала

20:15

Сукня від кутюр чи от кутюр: відповідь відомого мовознавця здивувала наповал

20:03

Путін не втрачає надії залучити Білорусь у війну - Пономарьов

19:43

Пригожинський заколот: режим не розпався, але тріщини пішлиПогляд

19:11

"Шляхів дуже багато": екс-депутат Держдуми анонсував безперервний відступ військ РФВідео

19:03

Всі бігли на допомогу: з'явилося відео перших хвилин після вибуху в КраматорськуФотоВідео

18:56

Ціни зростуть: в Україні у два етапи піднімуть тарифи на воду

18:44

Favbet передав ще партію дронів для ЗСУ реклама

18:08

Задачка для 11-річних дітей ставить у глухий кут усіх дорослих: лише генії впораються

18:04

Путін намалював свій автопортрет, вийшло дуже схоже

18:00

Володимир Дантес і Даша Кацуріна більше не разом - ЗМІ

17:46

"Свою провину визнав": охоронця закритого укриття в Києві відпустили із СІЗО

17:34

Задоволений Паша-мерседес прийшов в Лавру: йому цілують руки, а він воркує

Реклама
17:28

Стисніть кулак і перевірте яка ви людина: тест на доброту

17:08

"Неприємно визнавати": Буданов - про те, чому Пригожин зупинив наступ

16:56

Не дожив до 23-річчя два дні: мати втратила на війні свого єдиного сина-героя

16:55

Між ФСБ і Міноборони РФ почалася відкрита війна, будуть ліквідації - ГУР

16:46

Новий трюк з лавашем: смачний рецепт, який підкорив мільйони людей

16:46

Путін втратив свої "червоні лінії" після заколоту Пригожина - Politico

16:44

Фінансовий гороскоп на липень: астролог назвав сприятливі і невдалі дні місяцяВідео

16:35

Дочка Суровікіна за "методичкою" спростовує заяви про його арешт

16:26

Собчак таки вагітна - фото потрапили в мережу

16:26

Пасьянс зійшовся: Моніка Беллуччі пристрасно освідчилася Тіму Бертону в коханні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти