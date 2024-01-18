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Потужна військова підтримка і візит в Україну: Зеленський поговорив з Макроном

Андрій Ганчук
18 січня 2024, 15:44
Україна готується до проведення Глобального саміту миру і приїзду президента Франції Еммануеля Макрона, розповів глава держави Володимир Зеленський.
Зеленський, Макрон
Україна дякує Франції за САУ Caesar та посилення військової допомоги - Зеленський / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили "артилерійську коаліцію" і досягли домовленостей щодо майбутнього приїзду Макрона до України. Український гарант подякував колезі за посилення військової допомоги Києва.

У своєму Telegram-каналі Зеленський розповів про те, що в четвер, 18 січня, провів телефонну розмову з президентом Франції Макроном і повідомив деталі перемовин.

"Провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Дякую за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них. Докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО", - зазначив гарант.

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Саміт миру

Володимир Зеленський зазначив, що повідав Макрону про підготовку України до глобального саміту світу.

"Розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому", - сказав він.

Візит Макрона до України

Крім того, Зеленський і Макрон доручили дипломатам підготувати візит президента Франції в Україну і двосторонню угоду про гарантії безпеки.

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", - підкреслив Володимир Зеленський.

Допомога Україні від Франції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 січня провів зустріч з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне. Дипломати обговорили допомогу Україні від Парижа у вигляді ракет від ППО і вступ Києва до ЄС і НАТО. Французька республіка підтримає український зовнішньополітичний курс.

Президент Франції Еммануель Макрон надасть Києву ракети дальнього радіусу дії. Мова йде про 40 далекобійних ракет Storm Shadow/SCALP-EG, а також декількох сотнях бомб. Передати бомби повинні вже найближчими тижнями.

У Франції пообіцяли виробити 78 САУ Caesar для України - зокрема, глава Міноборони країни Себастьян Лекорню заявив, що Київ для реалізації такого завдання готовий і сам витратити частину ресурсів. Зокрема, шість установок Caesar Україна купила за свої гроші.

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Володимир Зеленський Еммануель Макрон новини Франції війна Росії та України
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