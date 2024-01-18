Потужна військова підтримка і візит в Україну: Зеленський поговорив з Макроном

Україна готується до проведення Глобального саміту миру і приїзду президента Франції Еммануеля Макрона, розповів глава держави Володимир Зеленський.

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Україна дякує Франції за САУ Caesar та посилення військової допомоги - Зеленський / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили "артилерійську коаліцію" і досягли домовленостей щодо майбутнього приїзду Макрона до України. Український гарант подякував колезі за посилення військової допомоги Києва.

У своєму Telegram-каналі Зеленський розповів про те, що в четвер, 18 січня, провів телефонну розмову з президентом Франції Макроном і повідомив деталі перемовин.

"Провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Дякую за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них. Докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО", - зазначив гарант. відео дня

Саміт миру

Володимир Зеленський зазначив, що повідав Макрону про підготовку України до глобального саміту світу.

"Розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому", - сказав він.

Візит Макрона до України

Крім того, Зеленський і Макрон доручили дипломатам підготувати візит президента Франції в Україну і двосторонню угоду про гарантії безпеки.

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", - підкреслив Володимир Зеленський.

Допомога Україні від Франції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 січня провів зустріч з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне. Дипломати обговорили допомогу Україні від Парижа у вигляді ракет від ППО і вступ Києва до ЄС і НАТО. Французька республіка підтримає український зовнішньополітичний курс.

Президент Франції Еммануель Макрон надасть Києву ракети дальнього радіусу дії. Мова йде про 40 далекобійних ракет Storm Shadow/SCALP-EG, а також декількох сотнях бомб. Передати бомби повинні вже найближчими тижнями.

У Франції пообіцяли виробити 78 САУ Caesar для України - зокрема, глава Міноборони країни Себастьян Лекорню заявив, що Київ для реалізації такого завдання готовий і сам витратити частину ресурсів. Зокрема, шість установок Caesar Україна купила за свої гроші.

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