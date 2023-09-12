ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки: у Генштабі розповіли про просування захисників

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

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У Генштабі розповіли про просування ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 3 окрема штурмова бригада

Унаслідок активних бойових дій українські захисники досягли часткового успіху в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області. ЗСУ витісняють загарбників із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Як зазначається, Силам оборони України вдалося продовжити наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Вони успішно стримали противника в районі Оріхово-Василівки в Донецькій області і відбили близько 10 російських атак в районі Авдіївки та стільки ж атак в районі Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку всі атаки ворожих сил в районі Новомихайлівки були ефективно відбиті. На Запорізькому напрямку також вдалося відбити атаки окупантів в районі, розташованому південніше Новодарівки в Запорізькій області.

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"Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ уражено 2 артилерійських засоби, 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", - зазначають у Генштабі.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

Окрім того, ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. З боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

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