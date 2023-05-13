У росіян шалені втрати: ЗСУ влаштували окупантам потужну "бавовну" в Кліщіївці

Без командирів залишилася 4-та окрема мотострілецька бригада – збройне формування 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі.

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ЗСУ влаштували окупантам потужну "бавовну" в Кліщіївці / Колаж: Головред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Збройні сили України влаштували російським загарбникам потужну "бавовну" у тимчасово окупованій Кліщіївці неподалік від Бахмута. Внаслідок удару по командному пункту загарбників було ліквідовано 3 полковників та близько 20 солдат і офіцерів. Про це повідомив український блогер і офіцер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у Telegram.

Як зазначив Штефан, без командирів залишилася 4-та окрема мотострілецька бригада – збройне формування 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі.

"Від щирого серця передаю вітання родинам демобілізованих: заступнику командувача 2АК з МПЗ полковнику "Т"; командиру 4 ОМСбр полковнику "М"; начальнику штабу 4 ОМСбр полковнику "М", - зазначив офіцер.

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Він також повідомив, що заступник командира 4 ОМСбр, полковник з прізвищем, що починається на літеру "Я", був серйозно поранений. Тож згодом він також може поповнити списки ліквідованих загарбників.

Окрім того, "Штірліц" розповів, що санітарні та безповоротні втрати особового складу складають до 20 осіб. Втрати озброєння та військової техніки уточнюються.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 травня в тимчасово окупованому країною-агресоркою Росією Луганську прогримів вибух великої сили. Після вибухів над Луганськом піднялися густі клуби чорного диму. За даними окупаційної "влади" "ЛНР", приліт по Луганську припав в район підприємства "Поліпак", розташованого на території колишнього заводу №100. За іншими даними, приліт міг бути по нафтосховищу, з чим пов'язаний густий стовп чорного диму на місці вибухів.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області рано вранці 12 травня прогримів сильний вибух. Про це розповів мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, також його підтвердили і окупанти. За даними російських пропагандистів, у сміттєвому баку нібито спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав.

Дивіться відео про те, як військовий експерт Роман Світан прокоментував найпотужніший вибух на кримській нафтобазі:

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