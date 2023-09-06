ЗСУ "дали по зубах" кадирівцям під Бахмутом, мають успіхи біля Кліщіївки

Протягом доби під Бахмутом було знищено близько 170 окупантів. Не менш гаряче зараз й на Мар'їнському напрямку.

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ЗСУ ідуть вперед/ Колаж Главреда. Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великогоу

На Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої, ворог продовжує гатити з усіх видів артилерії, застосовуючи армійську і тактичну авіацію. За минулу добу відбулося близько 60 обстрілів позицій наших захисників з різних калібрів та артилерійських систем.

Як розповів в ефірі Еспресо начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, ворог продовжує іти у безуспішні штурми. За минулу добу відбулося близько 10 спроб окупантів атакувати.

"На південному фланзі Бахмута противник несе втрати як у живій силі і техніці та продовжує з боями відходити. Зокрема, наші військові мають успіхи на Кліщіївському напрямку - метр за метром звільняючи територію від окупантів", - сказав Євлаш. відео дня

В Кліщіївці зараз ідуть міські бої. Наші захисники займають рубежі, вигідні для подальшого просування, аби ми могли завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби знищено близько 170 окупантів, техніку і танки РФ. За словами Євлаша, противник у паніці - шукає, як йому вийти з цієї ситуації.

Успіхи на Бахмутському напрямку підтверджує і майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

"На Бахмутському напрямку наш підрозділ вибив росіян з кількох позицій. На підкріплення підрозділам ворога був відправлений "Ахмат". Швидко прибігли, а ще швидше звідти втекли", - поділився військовий.

Ситуація на інших ділянках фронту

В Мар‘їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках. В Мар’їнці ворог здійснює один з найпотужніших штурмів, але не може взяти ії під контроль, зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Війна в Україні - останні новини

Контрнаступ Збройних сил триває вже третій місяць. Протягом літа українським військам вдалося значно просунутися на сході й півдні України. Так, нещодавно захисники звільнили з важкими боями село Роботине Запорізької області, що дозволило їм прорвати першу лінію оборони окупантів.

5 вересня, за інформацією Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли успіху на південь від Андріївки і в районі Кліщіївки. Також просунулися в районі Роботиного і на північний захід від Вербового.

У розмові з главою МЗС Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив "хороший прогрес" контрнаступу ЗСУ.

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