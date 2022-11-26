Увечері можуть збільшити число відключень електрики: Зеленський назвав причину

Володимир Зеленський / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський відзначає відновлення енергетичної системи, проте закликає і далі економити електроенергію.

"Наші енергетики продовжили відновлення системи і маємо вже більше можливостей генерувати і постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити поставки повністю стабільними", - сказав він в відеозверненні в суботу.

За його словами, "станом на ранок, вже вдвічі менше абонентів, ніж вчора були відключені. У той же час, в 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів в кожному регіоні".

"Якщо ввечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз доводить те, що споживати енергію треба раціонально", — наголосив президент.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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