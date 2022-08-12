"Ти шо вмазаний?": український боксер Ломаченко шокував витівкою і "підтримав" московського попа

Ломаченко / GettyImages

Знаменитий український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал через свою неоднозначну позицію про війну в Україні.

На своїй сторінці в Instagram він підтримав "хорошого" московського попа, митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку, і розмістив з ним відео.

Власне, боксер репостнув давнє відео (кінця березня) від російської служби BBC, де Луку зобразили мало не святим.

У сюжеті йдеться, що митрополит - противник української автокефалії, при цьому допомагає гуманітаркою та евакуацією жителям Маріуполя. І в той же час поминає на своїх служіннях Патріарха Кирила.

У коментарях до скандального відео у Ломаченка в соцмережі повний ажіотаж.

"Вася, видали Instagram!", "Вася, ну тобі мазгі відшибло!", "Василю, бачили Інстаграм, і ніколи більше не популяризуй свою думку на загал", "Вася, не хочеш поїхати до своїх рускіх "братушек"?", "Ти шо вмазаний? Кирил цей благословляє рос гвардію на війну! Про що далі говорити...",- пишуть у коментарях.

Також на сторінці Ломаченка можна побачити різні пости про війну в Україні, але з дивною позицією щодо України.

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок українського боксера Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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