УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Ти шо вмазаний?": український боксер Ломаченко шокував витівкою і "підтримав" московського попа

12 серпня 2022, 16:43

У Instagram він підтримав "хорошого" московського попа, митрополита Запорізького.

ломаченко
Ломаченко / GettyImages

Знаменитий український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал через свою неоднозначну позицію про війну в Україні.

На своїй сторінці в Instagram він підтримав "хорошого" московського попа, митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку, і розмістив з ним відео.

Власне, боксер репостнув давнє відео (кінця березня) від російської служби BBC, де Луку зобразили мало не святим.

У сюжеті йдеться, що митрополит - противник української автокефалії, при цьому допомагає гуманітаркою та евакуацією жителям Маріуполя. І в той же час поминає на своїх служіннях Патріарха Кирила.

У коментарях до скандального відео у Ломаченка в соцмережі повний ажіотаж.

"Вася, видали Instagram!", "Вася, ну тобі мазгі відшибло!", "Василю, бачили Інстаграм, і ніколи більше не популяризуй свою думку на загал", "Вася, не хочеш поїхати до своїх рускіх "братушек"?", "Ти шо вмазаний? Кирил цей благословляє рос гвардію на війну! Про що далі говорити...",- пишуть у коментарях.

Також на сторінці Ломаченка можна побачити різні пости про війну в Україні, але з дивною позицією щодо України.

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок українського боксера Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

Читайте також:

війна в Україні Василь Ломаченко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:30

"Крім Медведєва дурнів немає": у Зеленського жорстко відповіли на шантаж РФ навколо ЗАЕС

17:23

Буде білосніжною: ефективний спосіб відбілити постільну білизну вдома

17:21

Зеленський просить Верховну Раду продовжити воєнний стан і мобілізаціюВідео

17:12

Медовий Спас 2022: дата, традиції і заборони дня

16:56

Резніков різко відповів на ймовірність компромісу з РФ і анонсував контрнаступ ЗСУВідео

Реклама
16:43

"Ти шо вмазаний?": український боксер Ломаченко шокував витівкою і "підтримав" московського попаВідео

16:38

Окупанти самі розстріляли 10 своїх солдатів: наказали взяти перехрестя, де не було позицій ЗСУВідео

16:10

Прикмети на Медовий спас 14 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не потрапити в бідуВідео

16:08

СБУ ідентифікувала друга Кадирова, який катував підлітка для отримання інформації про ЗСУВідео

15:59

Півтисячі вбитих і поранених щодня: у США розкрили катастрофічні втрати РФ в УкраїніВідео

15:44

"Несли біду і звірства в Україну": чи причетні ЗСУ до вибухів на російському аеродромі в КримуВідео

15:27

Вибух і потужний стовп диму: завдано нового удару по Каховському мостуВідео

15:24

Медведєв погрожує "випадковостями" на атомних станціях у ЄСВідео

15:15

Брежнєва розплакалася, коли зайшла в одне знакове місце

15:06

Найсильніший град завалить Україну: синоптик попередили про похолодання і зливиВідео

14:58

Є всього 2 варіанти: ексдиректор MI6 пояснив, як може скінчитися правління ПутінаВідео

14:49

Вибух в Енергодарі: стало відомо про долю пораненого гауляйтера ШевчикаВідео

14:45

"Скільки щастя на фото": Дорофєєва показала зворушливу зустріч з ПатрономВідео

14:38

Прикмети на 13 серпня: які 5 заборон суворо заборонено порушувати перед Медовим спасомВідео

14:20

Обидві залилися сміхом: Білик на концерті викликала маму Наташі Корольової і публічно обізвала зятя-стриптизера

Реклама
14:18

Найсмачніше варення на зиму з кавунових шкірок: супер простий рецептВідео

14:12

"План простий": експерт пояснив, на скільки далеко може зайти одержимий Україною ПутінВідео

14:06

Православний календар на вересень 2022: Різдво Богородиці, і Воздвиження Хреста Господнього-важливі дати

14:02

"Душити Путіна поступово": експерт пояснив, чому не можна швидко закінчити війну перемогою УкраїниВідео

13:59

"Вдарили ракетами": опубліковано перехоплення окупантів про вибухи в КримуВідео

13:53

"Виколупали лише на базі": ЗСУ захопили російський танк з живим бурятом всередині

13:38

ЗСУ знищили спецпризначенця ГРУ - майора окупантів РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 13 серпня 2022: Терезам - плітки, Скорпіонам - щасливий випадок, Козерогам - втратиВідео

12:57

Україну масово обстрілюватимуть ракетами: астролог Росс назвав дати "пекла"Відео

12:55

Холостяка Мішу і Анну Богдан застукали за ніжностями прямо на вулиці

12:50

Росія хоче зруйнувати Україну: експерт назвав головну мету Путіна у війніВідео

12:40

На єдину доньку Валерії спустили бійцівських собак

12:39

"Підгорає заднє місце": у Мелітополі партизани підірвали відомого колаборанта

12:17

Тіна Кароль купила квартиру сім’ї хлопчика, який став відомий своїм щоденником з МаріуполяВідео

12:03

Хороші росіяни, ми втомилися розбиратися в сортах гівнаПогляд

11:58

Господині додають соняшникову олію при пранні: як працює "бабусин" лайфхак

11:46

Удар ЗСУ під Чорнобаївкою знищив командний склад 20-ї мотострілецької дивізії: названо імена окупантів

11:37

Партизани підірвали у Старобільську авто колаборанта-начальника МРЕВВідео

11:18

День молоді в Україні в 2022 році: традиції свята, привітання та картинки

11:12

"Огидно абсолютно": Доліна висловилася про життя в Європі

Реклама
11:06

ЗСУ можуть перемогти армію РФ не раніше весни 2023 року, мирні переговори малоймовірні – PoliticoВідео

10:42

Через провал в Україні Путін хоче почати нову "спецоперацію": ЗМІ назвали можливу жертву

10:29

РосЗМІ повідомили, що Добронравов зніметься в новому сезоні "Сватів"

10:27

До 4 складів боєприпасів, 5 літаків Су-24 і 3 – Су-30: розвідка Британії порахувала втрати РФ в КримуВідео

10:20

Надзвичайно корисні груші: кому потрібно почати їх їсти, а кому терміново припинити

10:19

"Буде переворот": Піонтковський розповів про настрої в бункері ПутінаВідео

09:40

Путін може запропонувати мирні переговори в листопаді, їх хід визначить одна битва – британський експертВідео

09:33

Накрили касетними бомбами: український актор показав, як сильно його поранили на передовій

09:31

Кремль "подбав" про знищення цілої бригади, щоб приховати військові злочини в Бучі - ISWВідео

09:24

У Німеччині двоє чоловіків зґвалтували 18-річну біженку з України з інтервалом у 10 хвилин - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти